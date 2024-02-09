虛擬偶像風靡全球！亞洲市場亮眼　ANYCOLOR：有意任用台灣VTuber

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CAPSULE副總經理施正容在2023年12月參加由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的2023亞洲新媒體高峰會時透露，過去CAPSULE與hololive EN合作的聯名咖啡店甚至還創下了海外第一的營收紀錄。而亞洲新媒體高峰會舉辦時間正值「NIJISANJI EN」聯名咖啡廳舉辦期間，無法透露實際營收，但到場消費的粉絲，都還會帶著自己的角色周邊一起用餐、拍照，而這也顯示出，VTuber的影響力和號召力強大之處。
ANYCOLOR第2營業運用部部長小林陽介接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，亞洲市場十分具有魅力。從ANYCOLOR行銷資料來看，可以發現「NIJISANJI EN」的觀眾遍佈全球，日本以及亞洲地區的觀眾就超過五成，北美地區則佔了三成左右。
小林陽介進一步表示，在2023年的6月至8月，他在上海持續推廣にじさんじ（NIJISANJI，彩虹社）在2023年12月前來參加2023亞洲新媒體高峰會，也是為了準備拓展彩虹社在台灣的市場。他透露，未來在台灣除了推出聯名咖啡廳之外，也預計增加更多不同種類的業務，並且也會考慮在台灣任用VTuber，對未來的發展也有著豐富的期待。
但隨著VTuber越來越為人所知，跨足該領域的人也逐漸增加，光是目前在日本的VTuber人數，就已經超過2萬人，要從中脫穎而出，也必須下足功夫。小林陽介表示，旗下VTuber的外觀都是由ANYCOLOR去思考，會順應當時的潮流進行設計。
他舉例，像是才在2023年11月24日以「みたらし団」（御手洗團，暫譯）團體名義出道的米蘭凱斯特雷爾（ミラン‧ケストレル），其外形設計帶有中世紀的風格，就十分受到較為富有的女性歡迎；而同樣隸屬於「みたらし団」的栞叶琉璃（栞葉るり）則是容易受到喜歡偶像的男性喜愛，儘管是在同一個團體當中，也會依據不同的目標客群，去改變外觀設計來滿足不同觀眾的需求。
目前ANYCOLOR旗下的VTuber大多以日文以及英文進行直播，但跟隨潮流的同時，也透過跨文化交流，不僅在日本國內贏得粉絲，還在亞洲各地建立了穩固的地位。這種虛擬商機的大爆發，更讓VTuber成為全球娛樂產業中的一股新力量。