躍進現實！「NijisanjiFes」集結逾百VTuber　粉絲感動「淚炸開」

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にじさんじフェス是彩虹社全球成員大集結的年度盛事，逾150位成員集結參與舞台節目、現場演唱會、遊樂設施、展覽攤位等活動，在活動舉辦的前一天，也有「前夜祭」先行炒熱氣氛。
在活動首日一早，早上8點就能看見有大批粉絲在活動會場外排起長長隊伍，不少人身上還配戴了自己「推し」（oshi，指喜歡的偶像或角色）的徽章或是以「推し」為主題進行打扮。
在展場當中，不僅能看到彩虹社旗下VTuber在演唱會節目「SYMPHONIA」中所穿著的衣裝展示之外，現場還有販售食物、飲料及週邊，甚至還能跟彩虹社團體「VOLTACTION」的成員一起拍大頭貼。另外，在展場的各處能發現各個VTuber的塗鴉簽名，讓來場的粉絲在逛展的過程中，還能享受尋寶的樂趣。
除了展場之外，2023年底舉辦的にじさんじフェス還有多個令人興奮期待的節目，包括一連兩天舉辦的演唱會「SYMPHONIA」、彩虹社內同時也是VTuber界第一位訂閱百萬的男性VTuber葛葉的個人活動「Kaleidoscope」，以及「さくゆい劇場」。另外，還有「視聴覚室 」可以跟喜歡的VTuber一對一進行談話並且拍照留念。
一名從台灣特地飛到日本參加「にじさんじフェス2023」的粉絲表示，在參加特別舞台「SYMPHONIA」的時候，一踏入特別舞台的會場，就感受到一同參加的粉絲們所散發出來的熱情以及興奮感，「這跟在電腦前看的感覺完全不一樣」。在表演過程中，也能直接看到喜歡的VTuber、「VOLTACTION」成員渡會雲雀就站在眼前唱歌，非常的幸福也十分感動，「他一開始唱歌，我的眼淚就直接『炸開』。」
而這也是該名粉絲第一次參加彩虹社的實體活動，但由於有參加「SYMPHONIA」的關係，看展的時間因此被擠壓，再加上在人潮洶湧的展場中，實在很難越過人群拍照，因此他也建議如果未來如果有要參加にじさんじフェス，可能得先準備好「看展攻略」。她也希望未來若有機會，也能在台灣參加彩虹社所舉辦的實體活動。
一直以來，VTuber給外界的印象大多是在網路上進行直播，如今不僅是在「二次元」就連「三次元」都能看見VTuber的活躍。不僅是在日本，彩虹社以及知名VTuber企劃hololive都曾在台灣舉辦過線下粉絲見面會以及應援會。
ANYCOLOR第2營業運用部部長小林陽介接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，儘管VTuber在進行直播時，會有數千名觀眾即時觀看，但那個感覺與在現場活動中，實際見到來場參加的人是不同的。在線下活動中，VTuber實際見到支持他們的人，了解到有那麼多熱情的粉絲在側，不僅能讓VTuber獲得比起網路直播更多的成就感，也能藉此提升他們的專業意識。
小林陽介進一步補充稱，藉由參與定期舉辦的活動，提升自己表演品質，而粉絲參與活動時也會開心，但「進行實體活動的目的不僅是為了粉絲，也是為了提升VTuber自身的品質和專業水準。」讓VTuber在實際與粉絲互動過程中，感受到粉絲們的支持，而這也是VTuber在進一步提升專業素養和人氣的過程中不可或缺的一環。