小辭典／打破次元壁！VTuber創獨特次文化　常用字詞一次看

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VTuber：以虛擬人物形象進行活動的網路直播主，除了YouTube以外，Twitch、Bilibili等影音平台也是活動平台，但大多以VTuber概括。
中之人：也稱作「魂」，本來指的是特攝的角色皮套裡面的真人演員，但隨著VTuber盛行，中之人通常指的是VTuber背後的真人直播主。
皮：VTuber的虛擬形象，通常以2D或3D模型形式呈現，透過動作捕捉以及面部捕捉中之人，通常會依照VTuber給自身的角色設定去進行設計。也有VTuber是沒有任何設定，而是將本身的實況風格當成VTuber風格，僅是將虛擬形象外觀直接「套上」，這種也稱作「套皮」。
爸爸：通常指VTuber角色的Live2D/3D建模師。
媽媽：通常指VTuber角色的設計師/繪師，也有部分繪師是男性。
2.團體相關
企業勢：屬於商業公司旗下的VTuber。通常這類VTuber的中之人會需要與所屬的公司簽訂合約，會獲得公司在活動上一定支持，但收入也要與公司分成，另外可能也需要配合公司參與活動。以日本來說最為知名的便是ANYCOLOR旗下的VTuber企劃「にじさんじ」（Nijisanji，彩虹社）以及COVER旗下的VTuber企劃「hololive」，近來「VSPO」（ぶいすぽっ!、Virtual eSports Project）也逐漸打開知名度；台灣則有「春魚工作室」、「子午計畫」等。
個人勢：泛指不從屬商業公司，沒有商業公司管理或支援的VTuber。
社團勢：屬於非商業公司的社團之VTuber。社團可以是工作室、同人組織、興趣社團等，通常以數名VTuber合作的模式營運。
3.VTuber活動
配信：指直播。來自日語「ネット配信」，即網絡直播。首次公開的直播就稱為是「初配信」。
耐久：進行超長時間的直播，通常VTuber會先訂立一個目標，直到達成目標才會結束直播，例如10萬人訂閱耐久；「Nijisanji EN」的Vox Akuma也曾經為了要公益募款，而進行了長達24小時的耐久直播。
雜談：有時VTuber也會一邊喝酒，一邊進行雜談直播，就會稱為「酒雜」。
同時視聽：在直播中實時觀看一個節目、影片或電影。通常所觀賞的節目、影片或電影因版權問題，不會出現在直播的畫面上，但VTuber會放出計時器，讓觀眾同步收看，並且進行即時的交流討論。
歌枠：VTuber現場歌唱的直播。也稱「歌回」、「歌唱台」。
新裝：VTuber在出道之後，隔一段時間會公開新的設計，便稱為新裝。通常VTuber會開直播向粉絲介紹新設計的細節以及發想，又被稱為新裝發表會。
重大告知：源自於日語的「大事なお知らせ」，通常會是有很重要的事情需要宣布時才會使用，大多是新裝發表等。不過因為VTuber畢業前的告知也會使用，在前陣子李李鈴蘭、瑪格麗特.溫特斯等台灣VTuber相繼畢業時，讓不少粉絲因此有了「重大告知陰霾」，看到VTuber用重大告知會先心臟漏一拍，因此在台灣VTuber界，「重大告知」的使用方式必須斟酌。
突待：直播時，VTuber等待某些人（通常是其他VTuber，有時也可以是粉絲或其他身份群的人）突擊來電對談。語源爲日語的「突撃待ち」。雖然說是「突擊」，但通常也會預先知道誰正在等候通話。因為同音，也常被誤寫成「凸待」，甚至「凸待」的寫法還更為常見。
聯動：兩位或是多位VTuber一起進行直播。
貼貼：日文「てぇてぇ」發音轉換的詞語，為日文「尊い」，原指地位崇高、價值尊貴，也可以用來形容某人事物十分美好，表達正向喜歡誇讚之情。現多指兩位VTuber之間親密的互動。
收益化：符合YouTube的指定條件、資格，讓頻道開通賺取收益的功能。通常在收益化通過後，VTuber會特別進行直播慶祝。
4.粉絲活動
初見：首次見面，第一次相見。常用於觀眾第一次看某位VTuber直播時，說明自己是新來的觀眾。
推：指粉絲支持、應援自己喜歡的VTuber。也指粉絲所支持的、所應援的VTuber。
單推：指支持、應援一個VTuber。
DD：取自日文「誰でも大好き」兩個開頭D字母，與單推相反，關注多名VTuber。
切片：也稱為「烤肉」。源自於日文的「切り抜き」，將VTuber直播剪輯成精華的影片叫「切片」。若是將外國直播進行剪輯並且將外語直翻譯為中文，被稱為「熟肉」；若僅剪輯成精華未進行翻譯則被稱為「生肉」。
烤肉Man：指為了推廣喜歡的VTuber，而主動剪輯精華並上傳YouTube的粉絲。
5.直播互動
待機：VTuber將直播的網址設定好，但在直播開始之前，部分粉絲會先在聊天室聊天「待命」的行為。通常這個聊天室也能稱為待機室。
草：在觀看直播時，日本觀眾若是覺得好笑，便會在聊天室中打出多個「w」，「w」是日語「笑い」（羅馬拼音：warai）的字首。一堆「wwwwww」看起來就像長出了一堆草的樣子，於是漸漸被網友說成是「生草」，或者以「草」字代替「笑」字。
888：在日本彈幕文化中，「888（ハチハチハチ）」的發音類似於拍手「パチパチパチ」的擬聲，故有拍手鼓掌之意。在台灣也會使用「%」來代表相同意思。
SC：Youtube的贊助機制「SuperChat」的簡寫。觀眾可以透過SC來向VTuber表達支持。YouTube的SC有不同價位，每個價位階級的SC都會有不同顏色，分別為深藍、淺藍、綠色、黃色、橘色、紫色（桃紅）、紅色。
彩虹：若將YouTube所有價位的SC從低到高都傳送一次，就被稱為是「彩虹（虹スパ）」。若是以每個價位階級的最低金額來計算，一次「彩虹」需要花費台幣2820元。
紅地毯：SC最高價位為1500，顏色為紅色，當有大量的紅色SC出現時就會被稱為紅地毯。
石油王：投了許多SC或是贈送許多會籍給其他觀眾的觀眾。
6.其他
獨角獸：認為喜歡的VTuber不應該跟其他異性有互動的粉絲，甚至連在直播當中與其他異性VTuber互動也都不能容許。
炎上：日文「えんじょう」的漢字，原指猛烈的火焰燃燒起來。由於VTuber因某些言論或行為，而遭到許多人反對或是批評
畢業：指VTuber永久結束該身份之活動。是從偶像圈引入的詞彙。
前世：指該名VTuber上一個活躍的網路身份，因現在的身份活躍而被人挖出以前的資料。
轉生：指VTuber上一個活躍的網路身份停止活動或降低活躍度，改以現在這個網路身份進行活動。
衝塔：為某些人想強行知道中之人的真實身份，而用各種方式去挖掘中之人的資料。由於VTuber算是有高度隱匿性的行業，因此有關於討論前世、衝塔等行為都不太受到歡迎。