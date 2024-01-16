113大學學測20日登場！因應極端氣候推新制：28度高溫可開冷氣

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大考中心宣布，歷年學測在冬季1月下旬舉行，不開冷氣，但去年學測考試期間，部分考（分）區曾出現高溫，考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，因此首度以28度為準開放冷氣，將分上午、下午時段，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則，位於相同鄉鎮市區之各考（分）區試場採一致性、全面性處理為原則。
大考中心說明，依交通部中央氣象署官網或W-生活氣象APP，「鄉鎮市區」逐3小時預報溫度為準，「鄉鎮市區」逐3小時預報查詢方式如考生所編配之考（分）區位於高雄市苓雅區，先點擊地圖中高雄市，再於「地點切換」功能中選擇「高雄市」「苓雅區」。
大考中心表示，各日「上午」節次（考試時間為9點20分至11點），以當日5點30分更新發布之天氣預報資訊上午9點之預報溫度；第一天、第三天「下午」節次（考試時間為12點50分至下午2點40分）以當日11點30分更新發布之天氣預報資訊中午12點之預報溫度。
第二天「下午」有2節次（考試時間分別為12點50分至下午2點20分、3點20分至4點50分，以當日11點30分更新發布之預報溫度，擇中午12點或下午3點之溫度較高者，例如高雄市苓雅區中午12點預報溫度為26度、下午3點預報溫度為28度，高雄市苓雅區之考（分）區下午2節次均開放冷氣。
大考中心表示，依據考試簡章及報名注意事項說明，開放試場冷氣屬服務性質，若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。
另，試場開放冷氣，但因身心因素不便於冷氣環境應試，可向大考中心申請於「無冷氣試場」應試，申請時間至1月17日下午5點止，逾期將不予受理，申請方式：請至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」申請。