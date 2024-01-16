NBA／綠衫軍近況火燙「小白」功不可沒！Holiday讚:明星球員等級
美國職籃NBA今(16)日波士頓塞爾提克前往多倫多踢館挑戰暴龍，儘管二當家Jaylen Brown因傷缺陣，但在一哥Jayson Tatum全場攻下19分、14籃板，以及Jrue Holiday和Derrick White皆攻下22分帶領之下，終場塞爾提克就以105：96擊敗暴龍，收下對戰8連勝。賽後Jrue Holiday受訪時表示，大家應該要多多關注Derrick White的表現，並盛讚Derrick White「就是全明星等級的球員」。
記者陳品翔／綜合報導
儘管外界想到綠衫軍優異的戰績，可能只會談到雙星Jayson Tatum、Jaylen Brown的發揮，但Jrue Holiday認為Derrick White的表現，對於球隊而言也至關重要。「天哪，Derrick White簡直就是一名全明星。」「雖然他做的很多事情，都沒有得到外界應有的關注，但他真的在帶領我們前進。他把球隊的勝負扛在肩上，尤其是在Jaylen Brown今天缺席的情況之下。他最後在底角投進三分球相當關鍵，沒錯，這就是Derrick White一直在做的事情。」Jrue Holiday說到。
至於Jrue Holiday今天上場34分鐘，攻下本季新高22分，總教練Joe Mazzulla也對他的表現感到相當滿意。「Jrue Holiday就像Derrick White剛來到球隊時一樣，他一直在做調整，也一直在尋找適合的方式幫助球隊。現在你可以看到他在球隊越來越舒適、適應情形越來越好了，在球場上的攻防兩端都是如此。」Joe Mazzulla說到。
塞爾提克目前戰績31勝9敗、勝率0.775，持續在東區獨走，領先排名第二的公鹿隊有3場勝差。綠衫軍除了在主場TD Garden未嘗過輸球滋味，近20場比賽更是攻下16勝4敗，也讓他們成為冠軍熱門球隊之一。