飲料店狂嗆網友「綠蛆」！總公司火速祭處分 最新聲明：分店解約
知名飲料店「一手私藏世界紅茶」新竹竹科店在1月13日大選日當天，於店門口鐵門上貼上店休一日公告，但上頭標語卻寫著「下架民進黨」，更在Google評論上狂罵「綠蛆真噁心」。總公司今（16）日也祭出處分，表示將與該分店解約，同時留下不當言詞的人員也已離職。
記者潘毅／綜合報導
飲料店罵客人「綠蛆真噁心」事件爆發，昨（15）日一手私藏世界紅茶總公司已經發出聲明：「個人立場或單店行爲都不能代表總公司與其他門市立場」，沒想到仍未能停止輿論延燒，今（16）日一手私藏世界紅茶再度發出新聲明：「竹科加盟店辱罵顧客的員工已離職，並從即日起停業，後續將繼續處理解約事宜。」
一手私藏世界紅茶總公司也表示：「為此事造成之爭議對立與顧客觀感不適感到抱歉！也為收到波及的其他一手私藏加盟門市致上歉意。竹科加盟店政治立場非代表一手私藏全體。我們尊重各種的聲音。但絕不贊同辱罵客人產生對立。這是一手絕對的立場」。總公司也強調：「一手夥伴是個溫暖的家庭，接納包容，大家都是共生共好。不曾有因立場有仇視衝突。一直如此，在路上也會繼續努力」。
貼文曝光後，也讓不少網友湧入打氣：「支持總公司的處置有立場應該的，發聲沒問題，但辱罵不行。」、「總公司真的好無辜」、「今天重點不是不能有政治傾向，而是莫名辱罵他人」、「支持總公司明快處理」。