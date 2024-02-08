全球空氣最乾淨的小鎮！挪威「新奧勒松」面臨氣候威脅

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1989年，在鄰近的齊柏林山（Zeppelinfjellet）建立起一座研究站，協助監測大氣污染狀況，然而，近年有跡象顯示，當地的空氣品質可能正在逐漸改變，研究人員不僅發現某些污染物的含量增加，還偵測到新型污染物，而這之所以令科學家們擔憂，是因為齊柏林天文台位於偏遠、原始的環境中，如果在那都能偵測到污染物質，可想而知，全球恐怕都難以倖免。
報導提到，自2005年以來，齊柏林研究站周圍空氣的甲烷含量就一直在增加，意味著人為造成的甲烷排放量，正在推高全球暖化與氣候變遷危機。2011年東日本大地震與海嘯引發福島核電廠事故後10天，齊柏林山的大氣中，甚至偵測到了放射性物質，顯示這些粒子在短短幾天內就透過大氣層傳播了數千公里。
許多研究人員在經過多年實地觀察後，都見證即使是偏遠的北極生態系統，也正在發生變化。有1980年代就駐紮當地的工程師透露，定居點旁的峽灣自2006年7月以來就不再結冰了，周圍許多冰川面積都在縮小。
新奧勒松挪威極地研究所所長詹森（Rune Jensen）補充道，20世紀80年代，靠近新奧勒松的「Blomstrandhalvøya」地區仍然被認為是一個半島，但隨著冰川持續消退，10年間，那裡已變成它一座與大陸隔絕的島嶼。
由於斯瓦巴群島是北極熊的自然棲息地，因此新奧勒松還有一項規定，任何人都不能鎖上任何建築物的門，以防熊隻突然出現，影響人們避難。報導指出，挪威峽灣的生態系統轉變，甚至迫使北極熊調整飲食，新奧勒松的居民把握目前還能吸取到的新鮮、乾淨空氣，這正在逐漸成為一種稀有且珍貴的資源。