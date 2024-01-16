中華職棒／笠原祥太郎、小野寺賢人報到！台鋼雄鷹明將正式亮相
中職台鋼雄鷹將於1月17日舉辦「I’m IN！飛向一軍」成軍記者會，兩名日籍投手，包含左投笠原祥太郎、冬季聯盟表現亮眼的小野寺賢人都已來台並完成簽約，將於成軍記者會首度公開亮相。笠原祥太郎28歲，2016年日職選秀獲中日龍第4指名，2017生涯首年18場登板其中5場先發，防禦率3.14；隔年扛下中日龍開幕戰先發投手重任，面對橫濱DeNA灣星繳5局無失分好投，該季20場登板戰績6勝4敗，總計108.2局被擊出100支安打，送出88次奪三振，防禦率4.14。
記者吳政紘/綜合報導
2020年因傷沒有一軍出賽紀錄，之後3年持續在中日龍發展，2022年底透過日本職棒首次現役選秀會轉戰DeNA，日職生涯共56場出賽，戰績11勝15敗，共投235局被擊出225支安打，送出179次奪三振，防禦率4.44。2024年決定迎接全新挑戰，來台加入中華職棒新軍，穿上最熟悉的47號球衣，成為台鋼雄鷹一員，對於人生首次擔任「洋助人」，笠原祥太郎期許能健康打完一整季，「因為我是洋將的角色，期望能為球隊有所貢獻、拿下勝利。」小野寺賢人2023年在日本獨立聯盟21場出賽其中18場先發，戰績10勝2敗、1救援成功，總計投129.2局，送出114次奪三振聯盟最多，防禦率2.92，亮眼成績獲選BC聯盟年度投手MVP。
笠原祥太郎曾在2018年底入選台日對抗賽（福岡），面對中職聯隊掛帥先發，投2局面對7名打者，僅被陳俊秀擊出1支二壘打，送出兩次奪三振，分別賞給陳傑憲、王威晨兩名左打，當時與先發第2棒藍寅倫對戰，讓他擊出右外野飛球出局，如今兩人將成台鋼雄鷹隊友並肩作戰。當時台日對抗賽由黃甘霖擔任總教練領軍，率隊以6：5擊退日本武士，打出經典戰役；先發打序有第二棒藍寅倫轟出奠定勝基3分砲、第九棒郭永維單場2安1打點，投手則是江承諺掛帥先發3局無失分送出3K、施子謙後援2局無失分同樣3K，如今這些好手齊聚台鋼雄鷹，除了在戰力上貢獻，也要帶領陣中年輕選手一起成長。笠原祥太郎表示：「大家在這裡成為隊友是很奇妙的緣分，期望能一起切磋精進，共同為新軍台鋼雄鷹貢獻勝利。」
小野寺賢人年底來台加入台鋼雄鷹一同參與冬季聯盟，總計4場登板其中3場先發，拿下2勝，共投19.2局僅被擊出13支安打，防禦率0.92，最快球速151公里，最具代表性一役屬冠軍賽，掛帥先發面對日職紅隊，繳8.2局僅失1分好投，距離完投只差1個出局數，可惜因抽筋退場，仍率隊拿下2023亞洲冬季棒球聯盟冠軍，賽後洪一中總教練宣布2024球季留用小野寺賢人，今年他將續穿4號戰袍與台鋼雄鷹並肩作戰。
決定飄洋過海來台加入台鋼雄鷹，笠原祥太郎對台灣第一印象是「天氣很溫暖」，原本還擔心飲食不合胃口，昨天吃到滷肉飯放心不少，「覺得滿好吃的！」而在冬季聯盟結束返回日本前，小野寺賢人曾表示會努力學習中文，驗收成果第一句話就是「新年快樂！好久不見！」
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