充滿年味！曼谷「中國城」超吸睛 外國遊客春節旅遊必訪
泰國的新年雖然在四月，但由於當地華人眾多，農曆新年時也會有民眾參與過節，曼谷的中國城（Chinatown Bangkok）可說是農曆新年的群眾聚集地，新年期間可以看到舞龍舞獅、穿著漢服的少男少女、採買年貨的民眾和街頭表演，是外國遊客春節必訪的景點。
國際中心賴正琳／綜合報導
曼谷中國城位於曼谷西邊耀華力路（Yaowarat Rd），是當地最熱鬧的商業區之一，農曆新年的熱鬧程度是東南亞各地之首。這條街有非常多家中式餐廳，同時有各種中華美食，農曆新年期間更是會被擠得水洩不通。
熱愛過節的泰國人在農曆新年期間會穿上各式各樣紅色的衣服，少男少女們還會穿上旗袍或是漢服，特別前往中國城拍照，營造濃厚過節氣氛，中國城有不少舞龍舞獅表演，平時在其他地方工作的泰國小販，也會在這段期間湧入中國城賣紅包、小袋子和年貨。
泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）對於農曆新年尤其重視，因為華人是泰國觀光業最大宗的來源之一，疫情前的2019年共有1100萬名中國人前往泰國，泰國觀光局盼望2024年的農曆新年假期也能再度吸引世界各地的華人前往泰國旅遊。