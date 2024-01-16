hololive與元老成員「夜空梅露」解約！粉絲見原因崩潰：惡夢重現
日本知名 VTuber 公司 hololive 又傳出洩密事件！今（16）日母公司Cover無預警發出公告，宣布與JP 組一期生夜空梅露（夜空メル）終止合約，原因曝光也讓大批粉絲譁然：「噩夢重現了」。
記者潘毅／綜合報導
hololive母公司 Cover在今（16）日下午無預警發出公告，指出夜空梅露違反合約內容，在未經許可的情況下「將公司內部機密訊息洩漏給第三方」，公司認為難以繼續提供管理與支援，與夜空梅露本人經過討論後，雙方最終才做出了這一決定。
Cover也表示，非常感謝大家從夜空梅露作為 hololive 一期生出道起，長達 5 年又 8 個月的支持。後續預計將在今年2月底關閉夜空梅露 YouTube 頻道與會員訂閱，未來也將繼續努力對旗下藝人進行指導與管理，避免類似事情再度發生。
消息曝光後讓全球hololive粉絲震驚不已，因為先前 hololive 三期生「潤羽露西婭」就曾同樣因「將公司內部機密訊息洩漏給第三方」的原因遭解約，如今惡夢再度上演，許多粉絲崩潰大喊「為什麼這種事情一再上演」、「又有人去陪咪醬了」、「喜歡的人越來越少了」。
夜空梅露也在公司允許的情況下，透過官方X發出本人聲明，表示自己已經對輕率的行動深刻反省，「曾約定與 hololive 成員與粉絲一同實現的夢想，對不起最後沒有守住承諾，但不代表這段記憶會消失，今後也不會忘記的，我會一直關注大家、永遠愛著各位，這段時間謝謝了，還有真的很抱歉。」