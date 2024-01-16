45歲林韋君電到「年下男」！認愛186cm高富帥 男友是米其林名廚
華視八點檔《少女八家將》即將上檔，45歲林韋君今（16）日出席活動宣傳，大方認愛高富帥男友李皞（Paul），41歲的李皞是米其林1星餐廳主廚，身高186公分，從小與家人移民到美國，根本不知道林韋君是藝人，還以為她是瑜伽老師。
記者羅凌筠／台北報導
單身4年的林韋君桃花開，去年在朋友聚會上與李皞有一面之緣，認識第1天只交換聯絡方式，相隔3個月後，林韋君被朋友找去吃李皞開的餐廳，傳訊閒聊才又搭起浪漫的橋梁。
林韋君笑說：「他在美國長大，認識我的時候，只知道我是瑜伽老師，後來經過我代言的健身房，看到我的照片，才恍然大悟我是藝人，傳照片來說『原來妳是大明星喔』。」
林韋君表示兩人交往幾個月而已，還在彼此觀察，加上雙方工作都忙，相處時間很少，但她對男友的上進很讚賞，「他能拿到米其林的成就，就表示對於工作非常認真堅持。」
林韋君對於結婚、生小孩沒有什麼計畫，有狗萬事足的她把3歲愛犬「布朗尼」當兒子，每天為狗現煮雞胸肉大餐，早就在體驗當媽媽的滋味，好友簡沛恩也是寵貓如命，開玩笑說2人都不要生最好，因為她們都是「慈母多敗兒」型的媽媽。
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