世界第一！肺癌納入5癌篩檢揪逾900人確診　超過85%早期成功救命

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若將受檢者風險因子與診斷期別進行交叉分析，具肺癌家族史有90.4%為早期，晚期（3及4期）僅占7.0%；與具肺癌家族史者相比，重度吸菸者早期比率稍低（69.3%），晚期比率較高（25.9%），但仍遠比2021年國人肺癌期別分布為佳（早期35.3%，晚期61.3%），顯示重度吸菸者更應定期接受肺癌篩檢，以提高早期發現肺癌的機會。
國健署署長吳昭軍說，上述成果顯示我國針對高風險族群提供肺癌篩檢的策略奏效，而此篩檢邁入第3個年度，呼籲符合資格但還沒篩檢的高風險族群，或是2022年篩檢結果無異常者，仍請把握自己的權益，持續定期接受篩檢，才能降低肺癌威脅。
台灣肺癌學會秘書長柯皓文醫師則說，LDCT是目前唯一經國際實證可早期發現肺癌，並降低死亡率的篩檢工具，目前我國透過此篩檢找出的肺癌個案超過8成為早期，證實能有效發現早期肺癌，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括：
一、具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
二、重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包／年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。
國健署與全台179家醫院攜手合作，推動肺癌早期偵測計畫，符合資格民眾可至該署官網查詢肺癌篩檢合約醫院（https://gov.tw/ZUp）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！