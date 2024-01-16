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世界第一！肺癌納入5癌篩檢揪逾900人確診　超過85%早期成功救命

▲肺癌納入5癌篩檢，對象包括具肺癌家族史、重度吸菸史的民眾。（示意圖／取自pixabay）
▲肺癌納入5癌篩檢，對象包括具肺癌家族史、重度吸菸史的民眾。（示意圖／取自pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

台灣自2022年7月起，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）檢查，成為全球第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。肺癌早期發現不易，但此篩檢至今約7.8萬人受檢，其中956人確診肺癌，早期（0及1期）個案有813人，占85.1%，救命成果斐然。

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根據國健署統計至2024年1月2日，在此篩揪出的956名肺癌個案中，有694人具肺癌家族史，228人為重度吸菸者，34人同時具肺癌家族史且重度吸菸；分析受檢者資料，具肺癌家族史的肺癌偵測率為1.6%，重度吸菸者為0.7%，同時具肺癌家族史且屬重度吸菸者為1.1%，整體為1.2%，偵測率與國際相當。

若將受檢者風險因子與診斷期別進行交叉分析，具肺癌家族史有90.4%為早期，晚期（3及4期）僅占7.0%；與具肺癌家族史者相比，重度吸菸者早期比率稍低（69.3%），晚期比率較高（25.9%），但仍遠比2021年國人肺癌期別分布為佳（早期35.3%，晚期61.3%），顯示重度吸菸者更應定期接受肺癌篩檢，以提高早期發現肺癌的機會。

國健署署長吳昭軍說，上述成果顯示我國針對高風險族群提供肺癌篩檢的策略奏效，而此篩檢邁入第3個年度，呼籲符合資格但還沒篩檢的高風險族群，或是2022年篩檢結果無異常者，仍請把握自己的權益，持續定期接受篩檢，才能降低肺癌威脅。

台灣肺癌學會秘書長柯皓文醫師則說，LDCT是目前唯一經國際實證可早期發現肺癌，並降低死亡率的篩檢工具，目前我國透過此篩檢找出的肺癌個案超過8成為早期，證實能有效發現早期肺癌，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括：

一、具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

二、重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包／年以上，戒菸未達15年的重度吸菸者。

國健署與全台179家醫院攜手合作，推動肺癌早期偵測計畫，符合資格民眾可至該署官網查詢肺癌篩檢合約醫院（https://gov.tw/ZUp）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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