KAT-TUN中丸雄一閃婚美女主播！超車龜梨和也 特製喜餅送驚喜
隨著傑尼斯帝國（現為STARTO娛樂）走向歷史，日本男團偶像結婚不再是禁忌，今年起有多位男星宣布閃婚，繼「KinKi Kids」堂本剛與女團「桃色幸運草Z」百田夏菜子結婚、KAT-TUN成員龜梨和也同樣有意步上紅毯，沒想到隊友中丸雄一突然超車，今（16）日突然宣布與美女主播笹崎里菜結婚，他特別寫信感謝粉絲，去年以漫畫家出道，還送上親手繪製卡通圖案的喜餅給媒體，相當用心。
記者江芷稜／綜合報導
根據日媒報導，現年40歲的中丸雄一與31歲的笹崎里菜，自2015年至2018年期間在日本電視台新聞資訊節目《シューイチ》合作3年，因為日久生情，決定攜手人生下一階段，他們透過代理人遞交結婚申請書，並由雙方經紀公司宣布好消息，且表明女方並未懷孕，也尚未有舉行婚禮計劃。
外型亮麗的笹崎里菜，曾在日本時尚雜誌擔任模特兒，2011年當選為東洋英和大學的大學小姐，是知名的校園美女，她大學畢業後就順利考進日本電視台，卻因為坦承去打工陪酒數個月，被認為隱瞞身分訊息，不符合主播清純形象，一度被取消內定資格，為此提告維護權益，最後和電視台和解，順利進入媒體業工作。
出道20多年、擁有早稻田大學學歷的中丸雄一，則是由男團偶像轉型漫畫家，去年開設個人推特後，陸續分享自己畫的卡通人物，吸引大量粉絲追蹤關注，並正式宣布以漫畫家出道，開始在《月刊 Afternoon》連載《山田君的喧嘩時間》，描述小人物的日常生活，去年底他來台錄製旅遊節目，上傳自己喝茶的帥照，吸引不少台灣粉絲留言。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道