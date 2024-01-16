「微風東岸」新商場年後開幕！鄰近基隆夜市 樓層規劃搶先曝光
微風集團商場首度走出雙北市！2024年即將在基隆市展開全新的購物商場計畫「微風東岸」，預計農曆年後接手進駐，這也是微風集團首度擴展至台北以外的地區，新商場臨近基隆夜市，未來地下四層樓仍保留基隆東岸地下停車場，一至四樓則將有連鎖餐廳與時尚品牌進駐。
記者鍾怡婷/綜合報導
微風東岸預計農曆年後開幕，將進駐位在基隆市中心、仁二路與愛三路口的基隆東岸地亞停車場，鄰近東岸高架橋進出匝道，是不少遊客來到基隆的必經之地，未來地下四層樓仍保留地下停車場，一至四樓則將有連鎖餐廳與時尚品牌進駐。
「微風東岸」將是微風集團首度擴展至台北以外的地區，加上微風集團創辦人廖偉志就是出身基隆，踏出雙北首站選在基隆，不僅是對基隆未來發展的信心，同時也是實現創辦人多年心願的一環。
業者表示，隨著基隆市觀光人口逐年增加，微風集團將致力於提供多元化的購物體驗，吸引更多遊客前來消費。
此外，新光三越全台第16家分店確定進駐「南山台南廣場」，開幕後為台南市第3家分店，預計於2025年開幕，將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間，未來會導入流行的時尚生活品牌，落地發展融入台南深厚的文化景觀，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標。