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消防員有身高限制違憲？憲法法庭今激辯

▲聲請人陳韻宣親自出庭（圖／翻攝憲法法庭直播）
▲聲請人陳韻宣親自出庭（圖／翻攝憲法法庭直播）

記者潘千詩／台北報導

陳女2018年通過消防警察特考，翌年至消防署受訓，卻因身高差1.1公分，不符「一般警員考試規則」160公分的身高標準，受訓資格遭保訓會依規定廢止。陳女認為身高限制違憲，聲請法規範審查。憲法法庭今（16）日開庭辯論。

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考試院2018年4月修正發布的公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1款規定「本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：一、身高：男性不及165.0公分，女性不及160.0公分。但具原住民身分者，男性不及158.0公分，女性不及155.0公分。」

陳女身高為158.9公分，不符女性160的身高標準，受訓資格遭廢止。陳女不服提行政訴訟，台北高等行政法院判陳女勝訴，但最高行政法院判陳女敗訴確定。陳女認為，身高規定是間接歧視，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭今天行言詞辯論，邀請聲請人陳女及訴訟代理人、關係機關內政部、考選部代表、專家學者等到庭陳述意見。

消防署長蕭煥章表示，消防人員須救災救護，因執勤內容多元複雜，特種車輛等大型機具器材使用的安全性、勤務執行注重團隊協調合作，故需具一定身高，使每人普遍輪流服勤，例如當患者172公分，腳骨折，消防人員身高過低恐無法協助傷患脫困。

蕭煥章另舉例，救災時，消防人員常會面臨暴力衝突，身高體格如無一定規範，如面臨突來暴力行為，除無法順利執勤，也無法保護個人安全。

▲消防署長蕭煥章（圖／翻攝憲法法庭）
▲消防署長蕭煥章（圖／翻攝憲法法庭直播）
消防署強調，依衛福部統計處資料，台灣國人19歲至44歲男性身高為172公分、女性為159.5公分，要求女性消防員身高160公分以上合理；原住民則是考量身高較漢人矮小，為保障原住民參與公職的基本國策，才會有較低的身高標準。

消防署主張，因應警消勤務面及設備面上實際需要，達成勤務安全，從而制定身高資格條件，具正當性，且國家沒有提供給每個人服公職的義務，服公職權屬制度性權利，應尊重立法者選擇，釋憲機關對於用人機關的選拔標準，宜給予最大程度的尊重，不應採嚴格的比例原則審查。

歷經2個半小時激辯，憲法法庭審判長許宗力諭知，依憲法訴訟法規定將於三個月內宣判，必要時得延長兩個月。

▲消防署長蕭煥章（圖／翻攝憲法法庭）
▲消防署長蕭煥章（圖／翻攝憲法法庭直播）

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