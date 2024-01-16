中華職棒／富邦悍將稻江開訓！陳金鋒率領一軍　陳連宏臉色變超黑

SBL／太陽仍會升起！擺脫涉賭案陰霾「REBOOT重啟初心」19日開打

▲第21屆SBL超級籃球聯賽將於1月19日在新北市板橋體育館隆重開打。（圖／記者廖聿偉攝）
▲第21屆SBL超級籃球聯賽將於1月19日在新北市板橋體育館隆重開打。（圖／記者廖聿偉攝）

記者廖聿偉/綜合報導

第21屆SBL超級籃球聯賽暨第19屆WSBL女子超級籃球聯賽1月19日在新北市板橋體育館隆重開打，盼能扭轉假球案的負面形象，今年主打「REBOOT重啟初心」全新口號，將於新北市、新竹縣、彰化縣與特別增加的基隆市等四個縣市進行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國籃球協會秘書長李雲翔表示，去年夏天雖發生事件造成台灣籃壇動盪，不過籃協責無旁貸，仍然想繼續推廣台灣籃運，「真心感謝很多人支持，希望這個球季就跟全新口號重啟初心一樣，讓我們繼續打造本土球員舞台，也幫助職業籃球發展。」

今年賽制仍跟上屆相同，例行賽每兩個循環為1個階段，共計10個循環賽、5個階段，每階段都會產生冠軍且給予獎勵，季後賽採取挑戰賽制，例行賽第一名球隊直接晉級冠軍戰，第二名與第三名球隊則先進行三戰二勝制挑戰賽，勝隊再跟第一名球隊進行五戰三勝制總冠軍賽。

本屆更將球員人數上限提高至20人，本土球員及洋將異動截止日延後，更首度開放球員季中交易，期限皆為4月8日下午5點，方便各隊進行補強與更換陣容，籃協更歡迎曾打過P. LEAGUE+及T1聯盟的球員加入SBL，籃協立場就是鼓勵三聯盟交流。

上屆SBL總冠軍裕隆納智捷遭逢去年夏天事件，儘管人手一度短缺，卻從T1聯盟台南台鋼獵鷹借來四名球員補強，如今最大問題還是磨合，裕隆執行教練李啟億說：「目前磨合很順利，主要是讓大家了解攻守系統。如今事件早已過去，明天太陽仍會升起，我就是鼓勵球員把握機會，現在我們沒有絕對的主力！」

至於即將首度啟用洋將的WSBL，衛冕軍國泰人壽已經準備好了，國泰總教練鄭慧芸表示，「我們就是遵照月薪一萬美元、兩百公分上限兩項規定，我們新洋將預計20日抵台，她28歲、193公分，且剛在杜拜打完聯賽，現在就是希望她能如期抵台，我們連球衣都做好了！」

SBL／確定了！1月19日舉行開幕戰　籃協公開歡迎PLG、T1球員加入

SBL／劉華林過世　40年老戰友閻家驊不捨:「球員楷模！永遠想念」

SBL／劉華林過世周俊三不捨　老台啤人回憶：他人很好像大哥一樣

SBL／老牌勁旅裕隆新秀＋精「鷹」部隊　主帥：新球季全員主力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選