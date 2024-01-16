SBL／太陽仍會升起！擺脫涉賭案陰霾「REBOOT重啟初心」19日開打

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今年賽制仍跟上屆相同，例行賽每兩個循環為1個階段，共計10個循環賽、5個階段，每階段都會產生冠軍且給予獎勵，季後賽採取挑戰賽制，例行賽第一名球隊直接晉級冠軍戰，第二名與第三名球隊則先進行三戰二勝制挑戰賽，勝隊再跟第一名球隊進行五戰三勝制總冠軍賽。
本屆更將球員人數上限提高至20人，本土球員及洋將異動截止日延後，更首度開放球員季中交易，期限皆為4月8日下午5點，方便各隊進行補強與更換陣容，籃協更歡迎曾打過P. LEAGUE+及T1聯盟的球員加入SBL，籃協立場就是鼓勵三聯盟交流。
上屆SBL總冠軍裕隆納智捷遭逢去年夏天事件，儘管人手一度短缺，卻從T1聯盟台南台鋼獵鷹借來四名球員補強，如今最大問題還是磨合，裕隆執行教練李啟億說：「目前磨合很順利，主要是讓大家了解攻守系統。如今事件早已過去，明天太陽仍會升起，我就是鼓勵球員把握機會，現在我們沒有絕對的主力！」
至於即將首度啟用洋將的WSBL，衛冕軍國泰人壽已經準備好了，國泰總教練鄭慧芸表示，「我們就是遵照月薪一萬美元、兩百公分上限兩項規定，我們新洋將預計20日抵台，她28歲、193公分，且剛在杜拜打完聯賽，現在就是希望她能如期抵台，我們連球衣都做好了！」