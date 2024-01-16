批民進黨團背棄蔡英文國會改革承諾 民眾黨團：完全無法苟同
2024大選落幕，立法院藍綠白三黨不過半，民眾黨獲得8席不分區立委席次，成為國會關鍵少數。民眾黨團昨日出考題，對藍綠有志角逐立法院長的人，須提4項承諾。民眾黨團今（16）日批評，民進黨過去背棄蔡英文競選2016年總統時所提出的國會改革承諾，現在又只想著位置而不願面對國會改革的議題，令人遺憾，民進黨的傲慢，也令人完全無法苟同。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨團批評，民進黨過去背棄蔡英文競選2016年總統時所提出的國會改革承諾，現在又只想著位置，而不願面對國會改革的議題，令人遺憾。民進黨或許忘記了，在2016年的立法院正副議長選舉時，當時的蘇嘉全與蔡其昌是有正面回應，並承諾國會改革以爭取支持。沒想到在2024年的今天，民進黨已傲慢到要競逐立法院院長，還認為自己不必面對至關重要的國會改革，令人完全無法苟同。
民眾黨團表示，目前應優先立即面對的，是立法院正副院長選舉。未來針對其他重要政策法案，只要是對國家、對人民有利的，民眾黨當然不會排斥與其他在野黨合作。
民眾黨團表示，針對中廣董事長趙少康所提的4項主張，第二點修改預算法杜絕特別預算的浮濫、第三點立即訂定「兩岸協議監督條例」，本即是本黨的主張。關於第一點高端疫苗，必須該公開的，不是只有採購合約，包括EUA的審查通過以及整體疫苗採購決策的相關文件，行政院都應該公開。修憲的部分，則涉及包括朝向內閣制的調整以及立委選制聯立制的採行，必須整體規劃。目前在未修憲的情形下，可以馬上做的，就是先建立行政院長人選先經立法院假投票的憲政慣例。