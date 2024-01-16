MLB／洋基「怪力男」Stanton進入500轟俱樂部　數據專家給答案！

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「如果不是因為傷病困擾，Stanton的職業生涯，很可能已打出了500多支全壘打。若Stanton單季至少能出賽123場，他從來沒有打出少於34轟。進入34歲的賽季，如果保持相對健康，Stanton可以在3個賽季內加入500轟俱樂部，考量到他的傷病史，這當然不能保證。」Petriello表示。
Petriello說：「是的，坦白說Giancarlo Stanton去年賽季的表現不盡理想，僅繳出打擊率0.191、OPS0.695的成績，儘管Stanton的合約還剩4年，但洋基球迷不必太擔心，去年他仍然擊出了24支全壘打。即使在一切都不順利的一年裡，都還能擊出24轟，就算他還需要98支全壘打才能達到 500轟，可能看起來不會那麼容易，但是他會到達那裡。」。
至於現年32歲的天使球星Mike Trout，目前已累計擊出368轟，能否叩關「500轟」俱樂部，Mike Petriello也認為沒有問題，「是的，正如Trout在他的職業生涯中經常被描述的那樣，即使巔峰歲月似乎已經結束，他仍然可以表現得相當出色。Mike Trout在2022年僅用119場比賽就擊出了40支全壘打，甚至高於他職業生涯每162場比賽擊出40支全壘打的平均水平。雖然傷病確實在不斷增加，但是手握三屆美聯MVP的Mike Trout，仍然相當有機會達成這項里程碑。」
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