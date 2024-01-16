▲ 法拉利F40變成可愛小車 Liberty Walk把所有的車都做成寬體帥氣樣貌

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如果想要複製法拉利的車款，很多人會選擇Pontiac Fiero進行改造，因為其車體樣貌相對更為接近，但是改裝大廠Liberty Walk並不是這麼想的，因為他們在東京改裝車展上打造了LB40 AZ-1，這輛車以90年代的Autozam Kcar為基礎並且進行了大量的外觀修改，讓車輛看起來更像是法拉利F40的可愛版本，而這輛車設計的目的就是為了呼應去年他們所推出的真實F40寬體版本，特別的是Autozam AZ-1其實也是中置引擎、雙門跑車，但是性能表現沒辦法與真實的法拉利媲美。
基本上如果你認識Autozam AZ-1的話，這輛車還是多多少少看得出他的影子，Liberty Walk重新設計了大部分的外觀套件，只有車門、擋風玻璃、後窗、側窗、車頂、後方引擎蓋以及車體結構是原本的車輛，剩餘部分都已經進行改造，而前方的更動應該是最為成功的，其頭燈設計零改就是來自於F40 LM，當然車輛也擁有了外擴的輪拱以及超大尾翼，不過三個排氣尾管看起來有點小，而輪圈部分配置前16吋、後17吋的輪圈，搭配Toyo輪胎其實也是一大看點，動力部分則是來自Suzuki的657cc中置渦輪增壓引擎，擁有64匹(PS)最大馬力，目前這輛車的FRP套件要價約台幣71.3萬，而且這還不還頭燈以及鍛造輪圈，因此你看到的是一輛很昂貴的Kcar。