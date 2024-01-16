燒肉LIKE獨家推美國和牛「和州牛」！單人300元嚐到　加價購打5折

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來台5年，焼肉 LIKE此次推出「美國和牛祭」，與美國和牛品牌「和州牛」聯手，所謂「和州牛」，是選用日本國寶黑毛和牛和頂級美國黑安格斯混種而出，再以傳統神戸牛相同方式飼育而成。高規格的獨家飼養流程，使用高級飼料如麥片、大麥、牧草、紫花苜蓿和大量乾稻穀，成功飼育出的和州牛具備標準偏瘦的油花規格，若與日本和牛相比，「和州牛」約是A4～A5等級，擁有入口即化的滑順口感與美牛瘦肉的咬勁結合，肉汁豐富，從口感、香氣、油脂都達到完美的平衡。
此次選用「和州牛」的牛肩背、牛腿肉、牛和隔膜三部位，共計推出四款個人套餐，包含「美國和牛牛背肩＆牛五花套餐」、「美國和牛横隔膜＆牛五花套餐 」、「美國和牛牛腿肉＆牛五花套餐」、「全美國和牛套餐」，價位300~760元。「焼肉LIKE」美國和牛祭即日起準時開賣，1月18日前，至全台門市點購任一「美國和牛祭套餐」，就可享單點50g的美國和牛低於半價（5折）優惠。
📍焼肉LIKE全台門市「美國和牛祭套餐」
．美國和牛牛腿肉＆牛五花套餐(100g) 300元 / (200g) 430元
．美國和牛牛背肩＆牛五花套餐(200g) 520元
．美國和牛横隔膜＆牛五花套餐(200g) 550元
．全美國和牛套餐(200g) 760元
📍單點美國和牛三種部位任一款50g加購即可半價優惠 (活動限50g加購乙次)
．美國和牛牛腿肉(50g) 原價150元，加購優惠 70元
．美國和牛牛背肩(50g) 原價250元，加購優惠 120元
．美國和牛横隔膜(50g) 原價290元，加購優惠 140元
另外，嘉義深耕70年的在地品牌「林聰明沙鍋魚頭」，也與金色三麥聯名推出春節限定套餐，正宗濃郁鍋底中加入10%金色三麥世界冠軍精釀啤酒，醞釀出嶄新原創風味，不僅吃得到招牌沙鍋菜，更豪邁加入龍膽石斑魚頭、金色三麥招牌花枝丸等豐富配料。「金色三麥Ｘ林聰明春節聯名限定年菜」即日起開放預購，2月8日至2月25日限時開賣。4人份外帶套餐售價2,999元，6人份外帶/內用套餐售價3,888元。
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