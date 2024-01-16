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燒肉LIKE獨家推美國和牛「和州牛」！單人300元嚐到　加價購打5折

▲發源自東京的「一人燒肉」正宗始祖「焼肉 LIKE」，這次推出新產品「和州牛」，為全台獨家使用此美國和牛牛肉品牌，就連日本本店也無此肉款，同樣以一人燒肉套餐包裝，300元起就能吃到。（圖／記者葉盛耀攝）
▲發源自東京的「一人燒肉」正宗始祖「焼肉 LIKE」，這次推出新產品「和州牛」，為全台獨家使用此美國和牛牛肉品牌，就連日本本店也無此肉款，同樣以一人燒肉套餐包裝，300元起就能吃到。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

發源自東京的「一人燒肉」正宗始祖「焼肉 LIKE」，從2019年來台後一直很受歡迎，這次推出新產品「和州牛」，為全台獨家使用該美國和牛牛肉品牌，就連日本本店也無此肉款，同樣以一人燒肉套餐包裝，300元起就能吃到，新品開賣前三天、即日起至1月18日點購任一「美國和牛祭套餐」，單點美國和牛即可享半價加購。

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蟬聯六年日本人氣第一名的一人燒肉店「焼肉 LIKE」創立於2018年，由日本市佔率第一燒肉集團創辦人西山知義打造，將個人燒肉結合品牌「美味、快速、超值」理念，2019年由台灣富錦樹集團創辦人吳羽傑Jay帶進台灣，全台首家店「焼肉 LIKE台北京站店」更創下單日來客數突破600位的佳績。

▲「焼肉 LIKE」發源自東京，獨創一個人也可吃燒肉的模式。（圖／「焼肉 LIKE」提供）
▲「焼肉 LIKE」發源自東京，獨創一個人也可吃燒肉的模式。（圖／「焼肉 LIKE」提供）
來台5年，焼肉 LIKE此次推出「美國和牛祭」，與美國和牛品牌「和州牛」聯手，所謂「和州牛」，是選用日本國寶黑毛和牛和頂級美國黑安格斯混種而出，再以傳統神戸牛相同方式飼育而成。高規格的獨家飼養流程，使用高級飼料如麥片、大麥、牧草、紫花苜蓿和大量乾稻穀，成功飼育出的和州牛具備標準偏瘦的油花規格，若與日本和牛相比，「和州牛」約是A4～A5等級，擁有入口即化的滑順口感與美牛瘦肉的咬勁結合，肉汁豐富，從口感、香氣、油脂都達到完美的平衡。

▲焼肉 LIKE推出「和州牛」，是選用日本國寶黑毛和牛和頂級美國黑安格斯混種而出，再以傳統神戸牛相同方式飼育而成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲焼肉 LIKE推出「和州牛」，是選用日本國寶黑毛和牛和頂級美國黑安格斯混種而出，再以傳統神戸牛相同方式飼育而成。（圖／記者葉盛耀攝）
此次選用「和州牛」的牛肩背、牛腿肉、牛和隔膜三部位，共計推出四款個人套餐，包含「美國和牛牛背肩＆牛五花套餐」、「美國和牛横隔膜＆牛五花套餐 」、「美國和牛牛腿肉＆牛五花套餐」、「全美國和牛套餐」，價位300~760元。「焼肉LIKE」美國和牛祭即日起準時開賣，1月18日前，至全台門市點購任一「美國和牛祭套餐」，就可享單點50g的美國和牛低於半價（5折）優惠。

▲「焼肉LIKE」美國和牛祭即日起準時開賣，四種套餐中的「全美國和牛套餐」，價位760元，能一次通嚐多種部位美國和牛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「焼肉LIKE」美國和牛祭即日起準時開賣，四種套餐中的「全美國和牛套餐」，價位760元，能一次通嚐多種部位美國和牛。（圖／記者葉盛耀攝）
📍焼肉LIKE全台門市「美國和牛祭套餐」
．美國和牛牛腿肉＆牛五花套餐(100g) 300元 / (200g) 430元
．美國和牛牛背肩＆牛五花套餐(200g) 520元
．美國和牛横隔膜＆牛五花套餐(200g) 550元
．全美國和牛套餐(200g) 760元

📍單點美國和牛三種部位任一款50g加購即可半價優惠 (活動限50g加購乙次)
．美國和牛牛腿肉(50g) 原價150元，加購優惠 70元
．美國和牛牛背肩(50g) 原價250元，加購優惠 120元
．美國和牛横隔膜(50g) 原價290元，加購優惠 140元

另外，嘉義深耕70年的在地品牌「林聰明沙鍋魚頭」，也與金色三麥聯名推出春節限定套餐，正宗濃郁鍋底中加入10%金色三麥世界冠軍精釀啤酒，醞釀出嶄新原創風味，不僅吃得到招牌沙鍋菜，更豪邁加入龍膽石斑魚頭、金色三麥招牌花枝丸等豐富配料。「金色三麥Ｘ林聰明春節聯名限定年菜」即日起開放預購，2月8日至2月25日限時開賣。4人份外帶套餐售價2,999元，6人份外帶/內用套餐售價3,888元。

▲嘉義深耕70年的在地品牌「林聰明沙鍋魚頭」，與金色三麥聯名推出春節限定套餐。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）
▲嘉義深耕70年的在地品牌「林聰明沙鍋魚頭」，與金色三麥聯名推出春節限定套餐。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）
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