合約提前公開！高端董事會同意了 莊人祥下午4點半親上火線說明
高端新冠肺炎疫苗採購爭議延燒已久，各界持續關注其內容是否公開，而日前衛福部次長王必勝表示，公司最快這週就會召開董事會討論公開與否，今（16）日4點半，衛福部疾管署長莊人祥出面說明高端疫苗合約簽訂情形，並表示高端公司董事會已同意提前公開採購契約。
記者林志怡／台北報導
高端新冠肺炎疫苗黑箱爭議延燒許久，各界質疑相關採購涉及炒股，要求公開相關合約，但2023年、時任衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中強調，與高端的合約內簽有5年保密期間、文件保存30年，時間到了自然就會公開。
然而，相關爭議2024總統大選期間再度成為重點戰場，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、次長王必勝等都曾表示，合約沒有不可告人之處，一切依法，同意公開內容，也會與高端公司討論是否提早公開。
高端公司日前則通過聲明稿表示，公司已收到衛福部疾管署來函公文，建請公司同意提早解除有關新冠疫苗緊急採購的保密合約，但因為公司為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。
今日衛福部疾管署於下午4點30分臨時召開記者會，由衛福部疾管署長莊人祥出面說明高端疫苗合約簽訂情形，並指出，依據高端公司簽訂的採購契約與保密合約，雙方都要對契約內容予以保密，比照國際商業慣例，原約定保密期限為合約簽署後5年，今日雙方都同意提前公開。