喇叭遭竊／陳國維無預警下台引揣測 程恩傑強調跟偷錢案無關
第21屆超級籃球聯賽（SBL）即將於1月19日開打，台銀卻陣前換帥，主帥陳國維近日被轉任技術顧問，改由程恩傑代理總教練一職．突如其然的人事異動，引起了外界對於陳國維是否因先前球隊「偷錢案」醜聞而下台的揣測，對此程恩傑表示，陳國維在2年前就萌生辭職的想法。
記者路皓惟/台北報導
去年12月中前SBL台銀看板球星「喇叭」張博勝，被媒體爆出曾被前隊友沈睿洋偷竊，向球團回覆後，反而成為被害人，被迫離開球隊，教練團也遭指控沒積極處理；近日陳國維被轉任技術顧問，不禁被外界聯想成為替罪羔羊。
程恩傑強調，這次職務調動與球隊內部的偷錢事件無關，陳國維每天從宜蘭通勤，加上身體狀況的考慮，促使他做出這個決定。
程恩傑指出，雖然陳國維現在的職務有所變動，但他依舊會參與球隊的訓練和賽季活動，只是相比之前擔任總教練，所承擔的責任和壓力也減輕許多。
程恩傑也透露，陳國維其實早在兩年前就有辭職的念頭，當時因為疫情影響，台銀被認定為例行賽冠軍，球團認為在此時換帥不妥，陳國維接受慰留，直到今年，陳國維再次表達辭職的意願後，經球團與教練團討論，最後轉任為技術顧問。
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