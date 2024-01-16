看不見的良心建設　盧秀燕：污水接管市府有決心

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盧秀燕指出，台中市在污水接管上須面對較多阻力，首先，台中市地質較硬，多為卵礫石層，修繕時「工程造價」及「施工困難度」相對提升；且民眾建屋時常持續增建或利用後巷空間，故接管時須把後巷拆除，加上雖然屋外接管費用由市府負擔，但屋內空間須由民眾自行負擔，因此用戶接管推動時常遭拒絕、受到相當多阻礙。過去5年水利局持續耐心溝通，和居民說明利弊，達成接管10萬多戶的成果，相當不易。
盧秀燕提到，污水下水道整治完成後，不僅可改善環境惡臭髒亂，也能有效解決公共衛生難題，促進居民身心健康；且污水經淨化、過濾後可再行利用，如提供工業使用等，讓水資源可有效調度。
今水利局長范世億以「看不見的良心建設-污水處理系統推動成果」為題進行專案報告。他表示，污水下水道系統相當重要，未接管前，家庭污水會經由側溝排放至區域排水等處，且需要定期抽取水肥，不僅化糞池會散發異味，水溝也會有蟑螂、老鼠聚集，下雨天側溝更有雨污水混流問題。接管後，除用戶不用再定期抽取水肥外，側溝也不再有惡臭異味產生，晴天時水溝也可保持乾燥，有助防治登革熱，對環境衛生改善成效相當有益。
范世億說，目前台中市規劃有19個污水下水道系統，未來市府主要推動方向為加強原縣區建設，分期推動豐原、大里、太平、台中港特定區污水接管，縮短城鄉建設差距；谷關系統去年則已完成土地取得並加速施工中，以完成水源區污染削減最後一哩路。
范世億指出，市府近年也持續推廣廢除化糞池，以減少家戶甲烷排放及碳排量。為提升台中市用戶污水接管普及率，今年度起，新增「地面層既有化糞池廢除補助(每套5,000元)項目」，針對短期資金不足用戶提供貸款手續費補助(最高5,000元)、中低收入戶及低收入戶提供接管補助(最高15萬元)等；另也調升「建築物地下層化糞池廢除」補助金額，由每套4.8至9萬元調升至6.5至15萬元。
范世億也提到，近幾年常有旱災災情，特別是2021年相當嚴重，故水利局持續推動污水再生等相關工程，讓水資源不致匱乏。1噸污水處理後可產生0.65噸再生水，市府目標除了於116年度累計用戶接管數達35萬戶外，也持續推動福田、水湳再生水計畫，並和國土發展署合作規劃「聯合供應中科計畫」。
范世億說明，再生水計畫不僅可將原本工業工程的自來水用量空出給民生用水，同時企業也須用較高金額購買再生水，符合企業回饋社會的效益。另水資源回收中心也免費提供取用再生水，讓民眾可用於景觀澆灌、沖洗馬桶、地面清洗等用水需求，也可提供建設局、運動局等鄰近轄管公園、運動公園景觀澆灌，節省自來水使用量。