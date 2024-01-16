展現客製化的強大表現 Toyota Century SUV變身敞篷版本
Toyota Century休旅車是該品牌最新的旗艦車款，而在發表的時候，原廠也強調該車輛擁有高度的客製化風格，像是想要側滑門的話，他們也可以幫你做出來，現在他們真的展現了超強能力，因為近日在豐田章男出席的一場相撲選手記者會當中，敞篷版本的Century現身了，而且還是一輛遊行專用的特殊車輛。
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如果你想要一輛敞篷的休旅車，其選擇並沒有太多，只不過沒想到Toyota Century休旅車款會是其中一輛，這輛車是他們為了相撲選手的特殊要求而開發的，為的是要在冠軍遊行的時候使用，其實在9月份的官方預告片當中，敞篷車型就有短暫亮相，但當時並沒有人知道什麼時候會推出，現在終於在這次的特殊場合發表該車輛，而車頂、B柱、C柱都被移除了，整輛車宛如高大的四門敞蓬車，採用白色外觀、米色內裝相當高級。
除了敞篷之外，後排座椅也經過特別改裝，在行李廂蓋上增加了座墊，並且車身經過加強處理，其剛性表現更好，懸吊也重新加強，為的就是可以應付兩名相撲選手可能帶來的額外重量，動力部分並沒有提及，但預計依舊是406匹的3.5升V6插電式油電混合動力系統，畢竟這輛車也只是要短距離且緩慢的遊行而已，並不需要有太強大的動力，而其實在這輛車出現之前，他們是想要用Crown打造出一輛遊行專屬車輛，但是因為Century出現了，這輛車更能夠顯示出旗艦的色彩。