立法院民主議政園區　迎新春揮毫贈春聯

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立法院民主議政園區連續第8年舉辦春節揮毫活動，今年邀請林榮森、劉志欣、鄭承旻、涂錦進、莊一琳、曾士全、吳宏禧、王鈺嘉、黃昭祥、莊連棚等10位書法名家同台揮毫，民眾可挑選喜歡的對聯與橫批字句，再請名家於現場揮毫，共計200幅春聯免費贈送給現場的民眾。
活動也邀請世界冠軍氣球達人宋俊霖現場獻技，宋俊霖曾在知名氣球公司「Qualatex」舉辦的創意氣球大賽中，以兩米長的「台灣藍鯨」造型氣球榮獲冠軍，這次他也將臨場飆創意，開放民眾「點餐」呼應龍年與春節的造型氣球，並免費贈送民眾。
而為了迎接龍年的到來，主辦單位更特別邀請在鹿港有30年製作龍鬚糖經驗的「御正師」黃人正現場獻藝，看他如何將堅韌的麥芽糖，變成一絲絲清爽綿密的龍鬚糖，限量200份送給民眾品嘗，祝福民眾過年吃甜，添福添壽添財源。
除此之外，活動也邀請民眾一起來玩手作，可以在工作人員的陪同下，一起動手絹印方形春聯與紅包袋，同時也提供燙金粉、燙金紙，讓民眾自由創作個人化的紅包袋及春聯，讓大小朋友皆能同樂。
而為了擴大服務當天無法到場的民眾，一起迎接春節的喜悅，立法院民主時刻館也印製龍年的吉祥紅包袋，要送給所有觀展的民眾。自即日起參觀立法院民主時刻館並完成線上問卷的民眾，也將獲得龍年紅包袋，數量有限送完為止。