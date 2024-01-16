新國會立委聲量排行出爐！「這黨」入圍者最多　韓國瑜成聲量王

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近一步分析數據資料，聲量第一名的韓國瑜共創造超過221.5萬則聲量，輾壓第二名徐巧芯超過2倍之多，但負面聲量高於正面聲量；至於負面聲量部分，由民眾黨的黃國昌的32％奪冠、國民黨徐巧芯的30％居次、民眾黨黃珊珊的29％為第三位，而韓國瑜與羅智強各自為26％皆為第四位。
台灣議題研究中心認為，藍白除了在國會席次佔據絕對優勢，操作聲量的表現又優於民進黨陣營，使未來的賴清德政府面對「朝小野大」困境更加舉步維艱，由此可知，2月1日開議後的新國會將是政治攻防主戰場，勢必精彩可期。
以下為QuickseeK快析輿情資料庫新科立委聲量排行：
第一名 韓國瑜（總聲量=2,215,802則）
根據本次網路數據調查結果，「準立委」韓國瑜在調查期間內創造總聲量超過221.5萬則，幾乎快要是排名第二名的徐巧芯的兩倍之多，一出場就直接輾壓其他對手。總體而言，他的正面聲量低於負面聲量，好感度為0.58屬於中段班，雖然有26%的負面聲量，但正面聲量比例也算高，來到15%。回顧今年總統選戰，韓國瑜一舉一動均備受關注，包括是否代表國民黨再戰總統、是否為國民黨總統候選人侯友宜站台，乃至選戰後期他終於現身，以「國會龍頭」角色躍居國民黨不分區立委名單第一名，並積極為各地立委小雞輔選，創造無數金句，最終襄助國民黨在立委選舉得勝。可以說，韓國瑜不愧是超級政治明星，鋒芒無人能出其右，一舉奪得「聲量王」寶座。
第二名 徐巧芯（總聲量=1,165,425則）
作為國民黨「戰鬥藍」核心成員的徐巧芯是國民黨新生代戰將，擅長網路空戰、操作話題。去年初國民黨立委初選，徐巧芯挑戰黨內資深前輩費鴻泰，上演「芯費大戰」，雙方捉對廝殺打得「撕芯裂費」，最終她成功得勝，阻斷費鴻泰的連任之路。在總統選戰期間，徐巧芯也是藍營重要攻擊手，舉凡監督疫苗、民進黨總統候選人賴清德萬里豪宅，可說是無役不與，最終在調查期間內創造超過116.5萬則總聲量，好感度為0.36，穩坐「聲量女王」寶座。
第三名 黃國昌（總聲量=1,153,830則）
前立委黃國昌卸任立委後，積極經營社群平台，透過Facebook踢爆民進黨政府弊案或民進黨公職醜聞，同時開設YouTube直播節目，維持「昌粉」凝聚力。今年他終於離開時代力量，投入民眾黨懷抱，列入民眾黨安全名單之中，最終如願重回立法院。根據網路數據調查結果，他在調查期間內創造逾115.3萬則總聲量，緊追在第二名之後，但令人驚訝的是，擁有「戰神」、「標榜正義」等人設的黃國昌，網路好感度卻只有0.28敬陪末座，負面聲量比例高達32%，其中一大部分來自自家違建爭議，以及在進口蛋爭議中力挺「林北好油」卻翻車等重大事件，正面聲量比例也只有9%，是榜單內最低者，同時也是入榜10人中唯一一位正面聲量比例跌破1成的人。
第五名 黃珊珊（總聲量=472,447則）
前年參選台北市長惜敗的黃珊珊，今年擔任民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事，經常代表柯陣營接受時事聯訪、媒體專訪，因此入榜可說是「預料之中」的事。黃珊珊在去年中政壇討論藍白合期間，在柯營扮演「主戰派」的角色，根據網路數據調查結果，她去年創造47.2萬則總聲量，好感度為0.42，作為民眾黨核心要角，未來進入國會，她勢必將會在各黨團攻防過程中，擔任關鍵角色。
第六名 黃捷（總聲量=342,201則）
被支持者封為「白眼女神」的黃捷，前年剛剛成功連任高雄市議員。今年立委選舉期間，民進黨立委趙天麟遭踢爆昔日出軌中國籍「小三」，愛家形象蒙塵更引發國安疑慮等質疑，最終黯然退選。而黃捷則在高雄市長陳其邁力薦下，臨危受命跨區參選市議員，與多位出身太陽花學運的年輕世代候選人組成「這個世代」連線，最終成功接棒，刷新「最年輕立委」的紀錄。根據網路數據調查結果，她在調查期間內獲得34.2萬則總聲量，好感度為0.72，僅次謝龍介，可以說是「好感度女王」。
第七名 謝龍介（總聲量=240,078則）
因為講著一口流利台語的謝龍介，被不少網友暱稱「龍介仙」。過去他在擔任台南市議員期間，就經常在議會殿堂上與時任市長賴清德鬥嘴，在賴清德轉任閣揆後，進一步投入區域立委選舉，喊出「一生督你一人」成為網友津津樂道的話題，今年總統選舉也不例外，儘管謝龍介並未擔任藍營主要攻擊手角色，但他在被提名為國民黨不分區立委後，親赴各縣市輔選藍營區域立委候選人，頗受支持者好評，對凝聚藍軍士氣功不可沒。根據網路數據調查結果，他在去年創造24萬則總聲量，值得一提的是，他的網路好感度達到1.05，這得利於他的負面聲量比例僅23%偏低，正面聲量比例高達24%，是唯一正面聲量突破兩成者，同時，他也是唯一一位正面聲量大於負面聲量的入榜者，堪稱「人氣王」。
第八名 王世堅（總聲量=184,983則）
昔日曾擔任立委，而後耕耘台北市議會多年的王世堅，因外貌被網友暱稱為「恰吉」，他憑藉風趣敢言的風格，經常是政論節目座上賓，屢屢創造金句更成為網路流行語。王世堅在去年民進黨立委初選期間，與英系結盟，阻斷綠色友誼連線「少主」立委何志偉爭取連任之路，隨後大選則是對上市議會的同事、國民黨台北市議員游淑慧，由於他所處的台北市第2選區（士林、大同）政黨結構本就綠大於藍，王世堅也把握此優勢，成功挺進國會。根據網路數據調查結果，他在調查期間內創造超過18.4萬則總聲量。
第九名 顏寬恒（總聲量=148,628則）
國民黨前立委顏寬恒2020年立委選舉失利，敗給當時代表台灣基進參選的對手陳柏惟，隨後立委補選敗給民進黨提名的林靜儀，今年力拚收復失土。這次選舉他以傳承在地服務為主軸，搭配家族雄厚的地方組織實力，成功獲得選民支持，從開票之初就一路大幅領先對手，達成重回國會的目標。根據網路數據調查結果，顏寬恒在調查期間內創造14.8萬則總聲量。
第十名 葉元之（總聲量=126,357則）
國民黨新北市議員葉元之今年轉戰立委，憑藉網路媒體與電視政論節目的高聲量，主打空戰策略，「逆襲」戰勝爭取3連霸的民進黨立委羅致政。原本葉元之不被外界看好，認為他的勝率很低，甚至因出席電視台政論節目次數遠比在議會和審查會發言、簽到的次數還多，挨批「通告藝人」，藍白合破局後，他緊急派員「手繪趙少康」滅火，掀起熱議。不過，投票日倒數兩周前，羅致政爆出深偽私密影片、疑似與總統蔡英文及行政院前院長蘇貞昌對話音檔流出等爭議，選情遭到重創，最終葉元之以2千多票差距險勝。根據網路數據調查結果，葉元之在調查期間內創造12.6萬則總聲量，網路好感度（P/N值）0.39。