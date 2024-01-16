全台5大賞梅景點！梅山公園排行第二 冠軍看白梅如雪、神秘隧道
台灣過去總在跨年後才會陸續綻放的梅花，據傳在去年12月時，就有部分地區已現蹤跡，因此2024年開春後，全台各地賞梅景點的討論聲量逐漸升溫，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「賞梅景點」話題的網路聲量表現，統計出全台灣網友熱議的五大賞梅景點。桃園的「角板山行館」，以白梅盛開彷彿降雪之夢幻場景，而獲得全台最熱門賞梅景點。
記者葉盛耀/綜合報導
今年梅花早開，因此網友們也提早關注各地賞梅的熱門景點，其中位於桃園的「角板山行館」吸引眾多討論，網友們紛紛詢問開花時間，表示希望能早早一睹美麗的梅花海。角板山行館園區裡的行館現已是「文化故事館」，規劃常態展，以影音圖片等展示蔣公事蹟、家族日常用物與書畫作品等。公園內的梅樹林每年 12 月下旬後，約有一整個月都是白梅盛開，彷彿降雪之夢幻場景。兒行館旁尚有深入地下20公尺的神秘戰備隧道，用作戰時軍事指揮所，也是許多民眾到此必去之設施。
熱門第二名為嘉義的「梅山公園」，許多網友形容「滿山的梅花好夢幻啊」、「盛開時有種浪漫飄雪的感覺」，不過同時也有人抱怨到塞車的問題，直言過往在春節前後盛開的梅花總是吸引大量走春人潮。
另外還有台中的賞梅景點「武陵農場」，有梅花之外，還有許多如櫻花、桃花等不同花種，每每到了花季總是能吸引許多的遊客慕名前往，是全台相當熱門的景點之一。
至於「梅花森林」是熱門打卡地點，由彎曲的梅花樹海覆蓋而成的花海隧道，是許多網友表示絕不能錯過的優美景色，也提醒「花期不長，要趕快把握時間去走走」。