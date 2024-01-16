宜蘭礁溪警匪駁火！女遭擄走強押旅店　警拔槍救人、嫌中2槍送醫

前後3次交涉！高端董事會同意公開疫苗合約　全文一次看

▲高端公司今（16）日召開董事會，並同意公開新冠肺炎疫苗採購合約全文。（圖／食藥署提供）
▲高端公司今（16）日召開董事會，並同意公開新冠肺炎疫苗採購合約全文。（圖／食藥署提供）

記者林志怡／台北報導

高端新冠肺炎疫苗採購合約爭議從新冠肺炎疫情期間延燒至今，今（16）日經高端公司召開董事會，終於同意提早公開合約全文。衛福部疾管署長莊人祥也於下午親自說明簽約過程與相關合約內容，並指出針對公開合約一事，疾管署曾3度與高端交涉，直到今日才獲得同意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對高端疫苗的議價過程，莊人祥指出，疾管署在2021年2月到5月期間，持續與高端公司議價，最初高端公司報價為950元，且只配送到20個點，但疾管署持續交涉後，爭取單劑型價格降為881元、多劑型價額調降為810元，配送點也爭取提高為200個點。

此外，莊人祥解釋，高端所開出的疫苗價格中，也包括冷運冷藏、預防接種受害救濟基金的1.5元等額外部分，其他國際疫苗廠，如莫德納、AZ等，冷運冷藏費用要由疾管署另外支付，1.5元的預防接種受害救濟基金的1.5元也是疾管署自己付。

莊人祥說明，疾管署與高端公司簽約有2次，第一次是在5月28日簽署「行政院公共工程會的財物探購契約範本」，但公司方認為相關保密條款不足，因此簽約過程中以口頭約定，雙方恪守保密義務，而公司也希望另外簽訂保密合約。

後高端公司在6月8日以電子郵件告知疾管署，採購與履約過程中，曾提供眾多原物料資訊，為避免相關資料外流，希望增補保密條款，讓雙方都有保密責任，因此新增保密合約，並於7月19日簽署，在保密合約中明定，自合約簽署日起、滿5年解除，未有先前外界所稱、保密30年情事。

然而，後來各界質疑高端新冠肺炎疫苗採購涉及炒股、黑箱等，要求公開相關合約。莊人祥表示，疾管署前後與高端公司進行3次交涉，分別為2022年11月3日、2022年11月22日、2024年1月8日。

莊人祥指出，前兩次詢問公司是否同意雙方緊急採購合約內容，但公司並未回覆，直到今日來函通知，經董事會決議、同意提前公開，疾管署也在同日舉行記者會、說明合約全文內容。

對於這次「選後」才公開合約，莊人祥表示，因為合約需要雙方同意才能提早公開，疾管署也向高端提出相關需求，並同意及早召開董事會討論，而疾管署也不能在沒有高端公司同意的情況下擅自公開，否則可能會產生後續與廠商採購藥品與疫苗時的困難，或是其他不良後果。

莊人祥強調，這次合約公開過程中，疾管署未有任何毀約情事，為雙方合意公開，一切依據保密合約進行，且過去也曾受監察院、審計部、立法院調查與質詢，充分接受檢驗，並無不可告人之事。

合約提前公開！高端董事會同意了　莊人祥下午4點半親上火線說明

採購合約能不能公開？王必勝曝高端最快「這週」召開董事會

總統大選結束！高端疫苗合約還沒公開　衛福部長薛瑞元這麼回答

砲轟賴清德比馬更相信習近平！趙少康再提高端：民進黨豪洨最厲害

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選