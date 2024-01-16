前後3次交涉！高端董事會同意公開疫苗合約　全文一次看

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此外，莊人祥解釋，高端所開出的疫苗價格中，也包括冷運冷藏、預防接種受害救濟基金的1.5元等額外部分，其他國際疫苗廠，如莫德納、AZ等，冷運冷藏費用要由疾管署另外支付，1.5元的預防接種受害救濟基金的1.5元也是疾管署自己付。
莊人祥說明，疾管署與高端公司簽約有2次，第一次是在5月28日簽署「行政院公共工程會的財物探購契約範本」，但公司方認為相關保密條款不足，因此簽約過程中以口頭約定，雙方恪守保密義務，而公司也希望另外簽訂保密合約。
後高端公司在6月8日以電子郵件告知疾管署，採購與履約過程中，曾提供眾多原物料資訊，為避免相關資料外流，希望增補保密條款，讓雙方都有保密責任，因此新增保密合約，並於7月19日簽署，在保密合約中明定，自合約簽署日起、滿5年解除，未有先前外界所稱、保密30年情事。
然而，後來各界質疑高端新冠肺炎疫苗採購涉及炒股、黑箱等，要求公開相關合約。莊人祥表示，疾管署前後與高端公司進行3次交涉，分別為2022年11月3日、2022年11月22日、2024年1月8日。
莊人祥指出，前兩次詢問公司是否同意雙方緊急採購合約內容，但公司並未回覆，直到今日來函通知，經董事會決議、同意提前公開，疾管署也在同日舉行記者會、說明合約全文內容。
對於這次「選後」才公開合約，莊人祥表示，因為合約需要雙方同意才能提早公開，疾管署也向高端提出相關需求，並同意及早召開董事會討論，而疾管署也不能在沒有高端公司同意的情況下擅自公開，否則可能會產生後續與廠商採購藥品與疫苗時的困難，或是其他不良後果。
莊人祥強調，這次合約公開過程中，疾管署未有任何毀約情事，為雙方合意公開，一切依據保密合約進行，且過去也曾受監察院、審計部、立法院調查與質詢，充分接受檢驗，並無不可告人之事。