台電自結去年虧損1985億！累計虧3820億 盼再次爭取預算補助
經濟部次長、台電代理董座曾文生今（16）日指出，台電2023全年虧損仍達1985億，較2022年減少近300億，累計虧損約3820億。他表示，台電在穩定物價方面扮演「消波塊」的角色，去年獲政府500億元補助，今年也會爭取政府補貼支持。
記者鄭妤安／台北報導
台電去年在獲稅收超徵500億元補助後，全年虧損仍達1985億元，累計虧損約3820億元。針對後續外界關切的電價調整議題，曾文生指出，自2022年、2023年調整2次電價後，已慢慢建立電力結構與邏輯，民生基礎用電採級距模式，工業用電則參考主要競爭國家，若特定產業遇突發狀況，會採緩漲、減漲等配套措施，無論如何，核心目標都是控制國內物價。
曾文生提到，去年台電公司的總售電度數是2330億度，跟2022年相比下降1.6%，主要原因在於工業用電下降，民生跟商業用電都增加。前（2022）年日尖峰負載暴增到4074萬瓩，去年則降至3960萬瓩。
事實上，與台灣相比，國際各電力調幅更高，像是鄰近國家的韓國，工業電價每度4.35元，台電每度僅約3元，沒有像其他國家一樣漲足，對穩定物價有「消波塊」的功能，台電去年獲政府500億元補助，若今年有歲計剩餘也會爭取政府支持。