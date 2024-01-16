抖音成台灣隱憂？沈伯洋曝疫苗性重要「很喜歡用影響也有限」

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沈伯洋表示，舉例來說，今天可能是一個攝影的角度，假設有人發現選務人員該做什麼卻沒有做，就將它放大、去帶輿論，但也有可能單純是有人不小心犯了一個小錯。第二種則是「風向」全然純粹的假消息，所以今天輿論戰，它會分有含「假消息」的部分，也有分「沒有假消息」的部分。
而政府該如何面對政治認知戰，沈伯洋認為，要闢謠、打假消息，但要從一開始就要先分辨，如果說是打假消息沒做好，那當然就是先闢謠、然後把真正的資訊傳遞給對方，那如果是輿論的應對不夠好，那就是屬於輿論戰，這兩個概念其實要拆開。
沈伯洋也表示，「網路上的謠言」、「地面上的謠言」也要拆開來看，有些謠言是在網路上放，有些謠言是在地面上，例如透過里長、透過宗教團體，這兩個的應對方法不一樣，假設今天有10個里長跟中國接觸在台灣放謠言，政府的應對方式就很簡單，那也派10個人去應對、去消毒說根本就沒有這件事。
沈伯洋說，但當網路被滲透後，對方可以創一萬個帳號，然後這一萬個帳號一個帳號貼1千個留言，就完全擋不住。事實上無論哪一種，在謠言出現才去擋，都已經是速度太慢。
沈伯洋說，有情報就能先預判謠言，比較好的做法是地方上先預判，例如先判斷中國這個月會傳農業相關的謠言，那就先講先贏，例如有人直提醒「誰叫你用ATM轉帳就是詐騙」，這時候再有人打電話要你做ATM轉帳，「馬上知道有鬼，就不會相信。」
而因應「網路」與「地面」的謠言同時來怎麼辦？沈伯洋說，資源有限的狀況下，一定先選地面，因為資源就是沒有那麼多，沒辦法用一萬個帳號去做消毒。但假設社群平台願意合作，那就相對容易，例如Facebook、YouTube，但是有一個平台一定不會合作，「就是Tiktok跟抖音。」
而為何台灣不能禁止Tiktok跟抖音使用，沈伯洋坦言，民主國家要全面禁止真的很困難，禁止任何東西都要有理由，而這個理由有可能會牽涉到其它任何的社群平台，假設禁止的理由是「演算法不夠開放」，但與此同時也會有很多社群平台適用，而一但用「國家安全」當做理由禁止一個app，那也會有非常多app會被禁。
沈伯洋表示，如此首當其衝的就是手遊，就算日本或美國的手遊，也幾乎都是中國代理，而且都有資安問題，為什麼現在情報蒐集變得那麼方便，也是因為手遊或大家現在看超多VPN廣告，是為了拿取大家的個資，跟中國有關的資安問題的app其實非常的多，一抓就是一串，不是不能討論，但必須要有社會共識才有辦法做。
沈伯洋強調敵我意識的重要性，若發現本來對中國具有敵我意識，用不用Tiktok就沒差了，當人們意識到中國「對我們是威脅」，就算每天用兩小時，到最後對中國的看法也不會改變，黑熊學院開課、開講座、上直播，就是為了把中國相關的知識告訴大家，揭露中國在做什麼，就像在幫大家「打疫苗」，就算很喜歡用Tiktok，其影響也有限，打了一劑「知道問題嚴重性」的疫苗，會很有效的可以抵抗後續隨之而來的情緒。
至於如何跟年輕人溝通，沈伯洋說，其實年輕人沒有那麼難溝通，「如果他先接觸了你相關的資訊，然後讓他知道哪邊可以看什麼，那這個世界對他就很寬廣，也很容易改變。」但如果只吸收Tiktok的時候，一定就比較難被影響。
沈伯洋舉例，大多數人小時候都看國立編譯館，當時洗腦是課本加上老師都在，但是這一代會長大、也改變了，是因為有多元的資訊，就算禁掉Tiktok，大量的網軍還是可以透過洗Short跟Reels，「要怎麼確保多元的資訊在大家的眼前，絕對是最重要的，強調跟年輕人溝通，接觸、對話與交流，「也是所有人一直做、努力做、也絕對不會放棄的事情。」
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