共享汽車夯！中租控股URiDE搶市　移動服務與和泰、裕隆三強鼎立

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中租控股董事長陳鳳龍表示，URiDE開展初期，將於台北市與新北市設立70處服務據點、逾100輛車，提供同站租還服務；大眾可以利用手機下載URiDE APP，加入會員，租車即可累積「U哩程」，每新台幣100元租金，回饋1 U哩程，還能累積再兌換更多優惠，以及更多限量好禮，會員生日禮再贈免費租車1小時。
陳鳳龍表示，希望藉由共享經濟，將車輛資源運用極大化，租還全程數位無紙化，助益整體環境減碳，以環保的產品服務，創造更綠（Green）的移動生活。URiDE APP下載部分，在AI人臉及文字辨識技術下，智能科技審核迅速；以小時為單位的彈性計價方式，隨時支援用車需求，以滿足用車不受時間與地點的限制，省時又方便。
使用過程中，車輛配備網絡與藍芽的雙備援資源，避免收訊品質受到影響，且把關乘車空間，提供舒適潔淨的車輛，並即時車況偵測，掌握車輛狀況，保護行車安全，客戶全天候服務，協助處理用車大小事。
URiDE指出，即日起至3月31日，租車每小時$66起，時序進入農曆春節期間，連租3天以上全車款95折，並提供春節租車早鳥優惠折扣方案，於1月20日前預約，享租車優惠9折，在1月21至31日期間預約，享租車優惠95折，凡租車，即加碼送龍年紅包袋及賀歲春聯。
無獨有偶！共享市場蓬勃發展，且受到年輕人青睞。去年8月，和泰集團旗下iRent攜手租車同業夥伴，宣布成立「共享車平台」，讓加盟業者的租賃車輛上架於iRent平台，讓iRent「同站租還」服務更密集，除了iRent站原本的租用車輛外，還多新增愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家同業的車源。如今iRent可以說是和泰的小金雞，iRent年營收成長3成，來到32億元。
裕隆集團去年70周年，執行長嚴陳莉蓮宣告裕隆要走向「全域移動、智慧移動」，入股LINE TAXI就被市場視為是集團轉型，去年10月，裕隆集團與LINE正式攜手推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，三大服務包含「LINE TAXI叫車服務再升級」、全新租車服務「自遊租」，與「機場接送服務」範圍擴大和車種增加，積極搶攻市場。