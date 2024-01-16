台幣選後2天已貶2.63角！央行喊美元走強影響 日圓、韓元貶更多
總統大選後，外資在台股持續賣超，台北股、匯市同步重挫，新台幣兌美元今（16）日更爆量重貶1.77角，收31.392元，而累計總統大選後2個交易日，更已重貶2.63角，也讓央行罕見在盤後喊話。央行表示，近期新台幣匯率變動，主要受國際美元走強影響，外資資金持續流出，新台幣兌美元今年以來貶2.09%，貶幅小於日圓、韓元及泰銖，同期間新台幣波動度亦小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。
記者顏真真／台北報導
央行指出，去（2023）年底，因市場樂觀預期美國聯準會（Fed）將於今年年3月開始降息，美元指數明顯走弱，外資資金鉅額集中匯入，導致新台幣匯率大幅升值。
不過，今年以來，由於紐約聯邦準備銀行總裁John Williams等官員淡化Fed即將降息的預期，加上近期公布的美國消費者物價指數（CPI）通膨率高於市場預期，且勞動市場仍具有韌性，帶動美元指數反彈1.55%。
也因為受到國際美元走強的影響，外資資金持續流出，央行指出，今年以來新台幣對美元匯率貶值2.09%，可是貶幅小於日圓的3.5%、韓元的3.29%及泰銖的2.83%；同期間新台幣匯率波動度亦小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。對於外資資金進出國內匯市頻繁，央行強調，將持續密切注意資金進出情形。