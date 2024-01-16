許富凱搭小黃被認出！司機竟是「大咖男星」 鬆口談短暫緣分
許富凱的專輯《五木大学》中的最新主打歌〈運將的後照鏡〉，是以葡萄牙作家薩拉馬戈《投票記》為創作靈感，MV由許富凱攜手雙金實力派演員阿西（陳博正），共同演繹相遇計程車上的短暫緣分。許富凱也分享自己搭計程車的有趣經歷，同時也呼籲大家要多體諒司機大哥。
記者吳雨婕／綜合報導
MV裡，阿西化身資深運將駛進林森巷弄，用豐富閱歷看盡人生百態，許富凱對於前輩演技超級讚賞：「阿西哥在螢幕前和藹可親，過去搭過很多計程車，司機們也都是西哥這樣慈眉善目，這個角色就是他了，最適合不過！」MV裡上車的乘客有各自的百味人生，娓娓訴出世間的悲歡離合、映照各自無望的空思夢想，談起過往小黃代步經驗，許富凱笑說：「常常被認出來，有些司機會想暢聊演藝圈生態，有些下車時會主動要求拍照自拍、或是拿出筆記本索取簽名，來個不期而遇的追星。」更呼籲粉絲們，「這個工作很不簡單，遇到的人百百種，大家要多多體諒司機大哥，不要喝酒在車上亂吐、跟年紀大的司機講話時也要有耐心。」
阿西自嘲是「接地氣、俗擱有力」的演出，首度與許富凱合作，阿西先是開玩笑，「有威脅感！因為富凱太帥，是帥氣的可愛型」，接著稱讚起後輩人格特質：「充滿在地，帶一點鄉土味很親切，難怪吸引很大的群眾、粉絲很多，富凱親和力中有高貴感，氣質不一樣！」之前在電視看到演出表現，當下覺得：「這個古錐的，唱歌很不錯！」平時大街小巷也會聽到許富凱歌曲播放著相當動聽。富凱身為戲迷終於同框，「一直有看阿西哥的戲劇作品，這次終於可以在MV合作圓夢了，真的很感謝他為這首歌投入自己的專業。」
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