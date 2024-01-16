臉書慘遭「無臉機器大軍」進攻！律師也受害　苦主曝：長輩已中招

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貼文曝光後，也引發一大票有經營臉書粉專的網友哀號「客人的訊息都被洗掉了」、「最近很多，有經營粉絲團真的都超容易遇到」、「這些機器人大軍真的很扯，最近每天收到超多封」、「最近好像一直攻擊粉絲團，朋友的粉絲專頁也一直接到」、「臉書真的越來越多詐騙」。還有苦主表示「長輩還真的會中招，點進連結了」、「連小明星大跟班的臉書都被攻擊」。
對此，事實查核平台MyGoPen也提醒，這些內容並不是來自於 Meta 的官方網站。 而且實際透過如 Whois 與 Scamadviser 等網址檢測工具，可以發現該網站域名是在 2023 年 7 月左右才註冊，另外該網站伺服器有大量的可疑網站，且並不是具有可信度的來源。
另外根據 Meta 的官方帳號安全說明文件，詐騙集團可能會設計與 Facebook 相似的假網站，並要求您使用電子郵件和密碼登入。並建議如果您收到自稱是由 Facebook 發送的可疑電子郵件或訊息，請不要點擊其中任何連結或附件。 根據 Meta 的規範與帳號安全說明，和你的帳號相關的電子郵件一律來自：fb.com、facebook.com 以及 facebookmail.com。若要輸入任何資料，切記再三檢查網站的網址。 另外若是要保護自身的社群帳號安全，MyGoPen 也在此建議民眾，務必開啟接收不明登入的警告並開啟雙重驗證，以提高帳號安全性。