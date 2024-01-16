林襄離開樂天轉隊瘋傳！沈玉琳發聲了「就像大谷翔平」曝最終結果
啦啦隊女神林襄日前爆出不續約、離開樂天女孩的消息頻傳，甚至一度傳出轉戰PLG職籃聯盟桃園領航猿，鬧得大家沸沸揚揚。對此，與林襄一同現身籃球場的節目搭檔沈玉琳也發聲了，不僅幫忙駁斥傳聞，還形容林襄目前就像大谷翔平一樣，所有人都在討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
沈玉琳今（16）日出席直播活動時表示，前兩天和林襄到桃園領航猿主場，全都是為了節目拍攝，「那個真妙，搞得好像我們是情侶私約去看球一樣。」除了探領航猿啦啦隊的班，就連坐在現場看球也是拍攝的一部分，「那照片拍下來，連我自己都懷疑，奇怪！我是跟林襄在談戀愛是不是！後來才想不是，只是節目的拍攝，都是大家在那繪聲繪影。」
不過沈玉琳透露，他私下有從林襄口中得知，確實有很多球團有興趣，但一切都在談，沒有百分之百確定，「就跟大谷翔平一樣，要談出一個最好的條件，那花落誰家？各方人馬都在猜測。」至於現在要去哪一間？沈玉琳說：「她（林襄）自己也不知道，因為經紀公司還在談。」
沈玉琳還爆料，就他所知目前林襄沒有對象，「她們這種會賺錢的女生，到了一個階段的時候，就會通通想開了，太沒CP值了，浪費時間，男人也沒幾個好東西，那你談了一個戀愛兩三年，驀然回首、黃粱一夢，浪費那3年可以賺好多錢，你知道嗎？」最後他也鼓勵大家，認真賺錢比較實在。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道