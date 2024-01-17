為什麼讓孩子學音樂？美國研究指出：好處多多！

台灣受到少子化嚴重衝擊，內政部戶政司最新數據統計，顯示去年全年累計出生人數僅13萬8986人，創下歷史新低紀錄，也因為受到少子化影響，越來越多的父母，願意投注大量資源在幼兒教育上，不管是語言、還是音樂才藝學習，尤其像是音樂學習上，人家總說「學音樂，走對關鍵第一步」！在幼兒教育時期接觸音樂，可以為幼童激發無限可能。
生活中心／綜合報導
為什麼這麼多的父母鍾情音樂教育呢？根據美國西北大學實證研究發現，學習樂器就像腦部的健身運動，可以提升閱讀和語言能力。那如何幫孩子挑選適合的音樂學習課程就至為重要，透過課程的培養，能激發孩子許多潛在能力，像是敲擊不同的樂器發出不同的聲音，能讓他們從對聲音的好奇中，激發出學習動機；而聲音的組合也有許多無限可能，能夠讓他們將興趣與學習結合，在一次次的進步中，獲得技巧的精進與滿滿的成就感。
走入打擊樂的過程中，老師們會鼓勵孩子大膽敲打嘗試，並且創新、創造，無形之中幫助他們提升創造力；也從快慢節拍的敲擊，去步步奠基他們的節奏感，也培養學習的專注力與音樂的美感欣賞等，而在這耳濡目染的過程中，也對他們未來學習歷程中能夠帶來助益。
少子化的情況下，人際互動與團隊合作經驗更形重要！完整的系統課程中，透過團體的多元打擊，能讓孩子們沉浸在興奮、投入的合奏練習中，不僅可以從小增進他們的人際互動與團隊合作，還可以從中建立合群性，學會如何與團體打成一片；每次的回家課後練習，也能從中建立自律習慣。讓打擊樂不僅僅只是一門才藝，還可以透過學習打擊樂的過程中，具備未來邁向人生旅程中，所需的各種能力！
現在朱宗慶打擊樂教學系統，不僅提供早鳥兒童課程報名送好禮的優惠活動，加贈的音樂券還可以折抵教材費用，讓想提早為孩子奠基的家長們，盡快手刀報名。
兒童課程預約：早鳥優惠即日起至2/29