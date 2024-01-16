對園區發展方向的承諾！產業園區管理局台南分局長由曹家文掌舵
經濟部產業園區管理局於今(16)日，舉行台南分局新卸任分局長交接儀式，卸任分局長沈龍志，在局長楊伯耕監交下，將印信交給新任分局長曹家文完成交接，曹家文承諾推動園區革新工作。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局局長楊伯耕表示，卸任分局長沈龍志在組織改革後，展現了卓越的領導能力，完成了階段性任務，為園區奠定了堅實的基礎，對此表示深切的肯定與感謝，並對新任分局長曹家文充滿期待。
楊伯耕說，新任分局長曹家文在公務生涯歷練豐富，且有專業能力強的領導者，曾在中央部會機關擔任多項關鍵職務，專精於經建行政、土木工程等多方領域，他在推動重大專案上有著卓越的表現，並因此受到上級長官的高度評價與信任。
新任台南分局分局長曹家文指出，他將繼續改善園區環境，並加速興革措施，帶領團隊以優質、創新的服務精神，面對全球經濟的競爭挑戰。
曹家文並提出一系列計畫，包括推動產業智慧化、低碳化升級轉型，加速老舊園區的更新，注入新元素，活化園區使用空間，滿足企業擴廠需求等，這些舉措將有助於提升園區企業的繁榮發展，開創更多新契機，為投資人提供最佳的投資環境，引領園區企業邁向更高的國際競爭力。