高雄智慧農業補助龍來囉！農友可提痛點需求

高雄市農業局智慧農業補助今(113)年開跑自2月1日起至3月31日止受裡。農業局長張清榮表示，高雄首開地方政府之先，開發高雄農來訊提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，3年已補助70個智慧農業案場，41種作物，超過630公頃，農來訊line的使用者也超過5,900位。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市農業局開發「高雄農來訊」提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務等4類，最高補助二分之一、上限50萬元，2月1日起至3月31日可向所屬農民團體提出申請，提出痛點需求。
同時，農業局今年也會持續優化系統，提供農民更好的使用體驗；並持續經由意見收集，調整補助方案，希望能協助農民數位轉型，請農友可以多加利用，後續農業局也會辦理相關媒合及說明會，希望讓更多農友能經由智慧農業協助減輕農務的負擔。
高雄農業局推出免費入門的「高雄農來訊」自前（111）年獲「智慧城市創新應用獎」、「全球資通訊科技卓越獎-數位包容獎佳作」及「數位政府服務創新獎」之亞太區首獎；去(112)年更至韓國首爾領取「智慧城市特別獎」，及得到「天下城市治理卓越獎」-社會進步組優選的肯定。
農業局表示，今年智慧生產的補助內容，特別增加個人穿戴式、機械手臂省力輔具等農產業相關智慧農機設備，希望協助農民進行產業升級，省力省工。為了鼓勵淨零排放，計畫有關農機均為電動，降低排放，經由智慧服務協助農友作業管理、產銷數據或AI分析、ESG相關資訊，導入服務、淨零減碳等數位解決方案。