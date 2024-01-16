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糖尿病控制不佳，傷口潰瘍惡化險截肢　高壓氧治療獲改善

▲糖尿病控制不佳，傷口潰瘍惡化險截肢　高壓氧治療獲改善
▲糖尿病控制不佳，傷口潰瘍惡化險截肢　高壓氧治療獲改善

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】70歲羅先生糖尿病始終控制不好，前一陣子右腳底出現一個潰瘍傷口，沒想到傷口越來越嚴重還產生化膿。羅先生到診所去治療，醫師擔心持續的惡化可能會導致截肢，趕緊轉診。

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糖尿傷口潰爛　癒合速度也慢

轉診至仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部部長黃贊文門診，發現羅先生糖尿病足的潰瘍，已造成骨髓炎，馬上安排住院接受手術清創及抗生素治療。不過因為多年控制不好的糖尿病造成的周邊血液循環不良，導致抗生素治療的效果不佳，傷口癒合速度也相當緩慢。

黃贊文部長建議到高壓氧治療中心，由李祥安主任安排接受一天一次的高壓氧治療，骨髓炎獲得改善且傷口的範圍已有顯著的縮小。在完成多次療程後，羅先生已完全癒合回到正常生活。

高壓氧來治療　正確傷口照護

黃贊文部長表示，高壓氧治療是讓病人進入高壓氧艙內呼吸百分之百的純氧，並藉由艙內的高壓讓大量氧氣溶解在血漿裡面送到身體缺氧的組織。近代高壓氧一開始是美國海軍用來治療潛水人員身上常見的減壓病(也叫做潛水夫病)，後來陸續發現高壓氧可以用來治療一氧化碳中毒、慢性骨髓炎、腔室症候群、傷口癒合不良、突發性聽力損失、放射性膀胱炎和慢性疲勞等的疾病。

李祥安醫師說，糖尿病的病人產生的傷口癒合不良除了容易導致骨髓炎及截肢，根據統計資料顯示，糖尿病的病人若是有足部的潰瘍傷口，一年內的死亡率是其他沒有傷口的糖尿病病人的三倍。糖尿病合併足部潰瘍傷口的標準治療包括：足部減壓、增進血液灌流、治療感染、血糖控制、傷口照護等。

壓氧治療中心　尋求專業評估

高壓氧治療提供高濃度氧氣及促進血管新生的作用，相當適合治療因糖尿病導致血液循環不佳及產生的傷口癒合不良。當氧氣濃度上升同時也有殺菌、抑菌與增強血液中白血球殺菌能力的效果，也適合用來治療感染傷口和骨髓炎。

李祥安醫師建議，如有慢性傷口治療許久未見好轉，可至高壓氧治療中心尋求專業評估。雖然高壓氧治療看起來好處多多，但一樣有可能產生副作用及風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60560

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