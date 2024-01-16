獨家直擊／aespa寧寧中文撐場尾牙！吳姍儒主持怕爆：請注意安全

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aespa今晚7點57分現身，一開場就帶來《Drama》、《Trick or Trick》等歌，隨後跟全場打招呼、說吉祥話拜年，以及公開2024年新年新希望，中國成員寧寧中文撐全場，她表示：「第一次能在大家面前展現我們的歌跟舞台特別開心，特別感謝邀請來我們來這，謝謝你們！希望我們能夠一起度過美好的夜晚！」
4位成員也表示想吃台灣美食、逛夜市，也期許2024年能夠帶來更好的作品，Karina表示：「今年為了跟粉絲度過與見面，會有一些國內活動，我們會努力，希望大家多多給予應援跟支持。」Winter則說：「希望今年可以推出好作品，希望今年也可以一步一步前進。」
她們也特別帶來中文吉祥話，寧寧先表示：「祝大家龍年身體健康！」Karina說了「龍年行大運」，Winter則是「金龍報喜」，Giselle等大家說完後，緊張地嘆了一口氣後表示：「好運龍年！」講完後，aespa先是跟全場7000人大合照，隨後帶來、《Hold On Tight》、《Spicy》，並以夯曲《Next Level》結束今晚商演。
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