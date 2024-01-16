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獨家直擊／aespa寧寧中文撐場尾牙！吳姍儒主持怕爆：請注意安全

▲吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）主持「明基佳世達集團尾牙」，並與aespa成員Karina（左2起）、Giselle、Ningning（寧寧）、Winter互動。（圖／讀者提供）
▲吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）主持「明基佳世達集團尾牙」，並與aespa成員Karina（左2起）、Giselle、Ningning（寧寧）、Winter互動。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓四大經紀公司之一的「SM娛樂」旗下女團aespa今（16）日首度來台，Ningning（寧寧）、Winter、Karina、Giselle上、下午分批抵達桃園機場，4姝先是進行簽名會，晚間直奔南港展覽館參加「明基佳世達集團尾牙」，活動由吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）主持，全場7000多名員工一起同歡，她們全場總計露臉23分鐘。

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▲「明基佳世達集團尾牙」活動會場，舞台前方設有紅龍柱維持秩序，同時讓工作人員行動方便。（圖／讀者提供）
▲「明基佳世達集團尾牙」活動會場，舞台前方設有紅龍柱維持秩序，同時讓工作人員行動方便。（圖／讀者提供）
aespa人氣紅遍全球，今晚尚未輪到她們出場，會場前台人潮就擠得水泄不通，導致獎金得獎者走到台上領獎困難重重，主持人吳姍儒不斷呼籲員工讓路，好讓尾牙能順利進行，由此可見藝人魅力不容小覷。

aespa今晚7點57分現身，一開場就帶來《Drama》、《Trick or Trick》等歌，隨後跟全場打招呼、說吉祥話拜年，以及公開2024年新年新希望，中國成員寧寧中文撐全場，她表示：「第一次能在大家面前展現我們的歌跟舞台特別開心，特別感謝邀請來我們來這，謝謝你們！希望我們能夠一起度過美好的夜晚！」

4位成員也表示想吃台灣美食、逛夜市，也期許2024年能夠帶來更好的作品，Karina表示：「今年為了跟粉絲度過與見面，會有一些國內活動，我們會努力，希望大家多多給予應援跟支持。」Winter則說：「希望今年可以推出好作品，希望今年也可以一步一步前進。」

她們也特別帶來中文吉祥話，寧寧先表示：「祝大家龍年身體健康！」Karina說了「龍年行大運」，Winter則是「金龍報喜」，Giselle等大家說完後，緊張地嘆了一口氣後表示：「好運龍年！」講完後，aespa先是跟全場7000人大合照，隨後帶來、《Hold On Tight》、《Spicy》，並以夯曲《Next Level》結束今晚商演。

▲「明基佳世達集團尾牙」會場疑有粉絲入場。（圖／讀者提供）「明基佳世達集團尾牙」會場疑有粉絲入場。（圖／讀者提供）
▲「明基佳世達集團尾牙」員工是aespa忠實粉絲。（圖／讀者提供）
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