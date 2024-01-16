風電海事工程添利器！台灣國際造船安錨拖船經命名為TITAN浩克輪

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該公司為增進國內風電工程船舶能量，引進大型安錨拖船台船16號，今(16)日舉行命名儀式，由陳學貞女士擔任命名人，並命名該船為Titan浩克輪，賦予其「浩蕩乾坤，克服萬險」的使命，祈求該船成為國內未來海工事業上的利器。
鄭文隆說，浩克輪為一艘大型安錨拖船(AHTS)，認證拖力可以達157噸，馬力達到1萬2千匹，在東亞的同類型工作船舶中，均屬最高規格，該輪甲板面積580平方公尺，載重噸位達到2900噸，足以應付多數的重件運載需求，可以進行防噪音氣幕設置、水下探測定位、水下基礎澆注灌漿作業等需載運設備之水下工程。
浩克輪搭配有DP2動態定位系統，可以在一定環境限制下中保持船舶的位置和艏向，較一般船舶所受海象環境限制為小，在台灣海域使用上，面對冬季受到東北季風影響，除能取得較多工作時間外，亦可在海事救難上有所發揮。尤其台灣目前並無本土救難船，該輪之巨大拖帶能力可以協助台灣海域的救難，以確保海域航行安全。
鄭文隆並說，浩克輪船上設備可提供46人住宿、醫療艙、祈禱室、健身房等各項符合海事公約之設備，可以提供水下打撈、鑽探、海底電纜、拖運、拖帶、錨定(安錨)、供應船、救難、氣幕、觀測、住宿、運輸補給及海上漏油之清除等各項海事工作支援服務。
鄭文隆指出，在此全世界缺乏施工船的艱困時期，台船公司繼去(112)年交出在海事工程界獲得好評的主力安裝船環海翡翠輪，續引進東亞最大拖船，該輪強大拖力及規格，也獲得風電開發商認可，為國內唯一具備大拖力及安放錨碇繫泊功能，且能執行能源局規劃第3-2期示範及3-3期區塊開發浮式風機風場的船舶，浩克輪未來也將成為專為台船公司浮式風機和基礎浮台拖帶安裝的大型安錨拖船，並積極投入欣欣向榮的離岸風電海事工程市場。