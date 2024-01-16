新壽增資難解！新光金大股東隔空互嗆　金管會：不要寄望監理寬容

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新光金改革派大股東昨日也發出5點聲明，指稱吳東進所說皆是似是而非、混淆視聽，大股東反控就是因為過去經營不善，造成公司重大虧損而須處分重要資產，漠視公司治理而遭致裁罰，甚至董事長及高階經理人遭受停職停薪等處分，嚴重戕害公司經營體質及形象，經營績效日益低落。
而新光金則強調，自始至終都認為有必要增資，並沒有不增資，只是面對人壽子公司的RBC缺口，並非70億元就可以解決的，2023年8月28日董事會經全體出席董事同意，和主管機關努力溝通，爭取死利差互抵責任準備金及不動產增值利益準備金列入RBC計算，但幾次溝通並未獲金管會同意。
此外，為積極尋求有效根本解決新壽缺口的方案，新光金董事會已在2023年12月27日決議委聘外部顧問公司進行財務診斷，協助評估是否有其他可行的自救方案，目前顧問公司也正在遴選當中，新光金將持續與主管機關溝通，爭取監理寬容以期有效解決問題。
不過，金管會保險局副局長蔡火炎今日表示，新壽2023年上半年資本適足率（RBC）未達到保險法規定的資本適足等級，金管會已命令新壽提出財務業務改善計畫，提高資本等級。而在新壽提出的財務業務改善計畫中，包括新壽2023年7月董事會通過的現金增資70億元規劃在內，但目前僅到位15億元，金管會將持續要求新壽依財務業務改善計畫辦理。
對於新光金想爭取放寬新壽死利差互抵責任準備金，還有不動產增值利益準備金列入RBC自有資本計算，蔡火炎也再次強調，「之前就已回覆礙難同意」，他還要新光金盡速對新壽辦理增資，而不是寄望監理寬容，目前也未接獲新光金提出其他建議措施。