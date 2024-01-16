李銘順偷看付費直播「主角是女兒」 《誰殺了她》暗黑劇情超崩潰
驚悚懸疑劇《誰殺了她》卡司集合台灣、香港及新加坡三地實力派演員，劇中宣萱的女兒黃暄婷遭到殺害，截肢的大腿被套上日本浮世繪絲襪棄河尋獲。在找尋凶手的過程中，宣萱從警方得知一直以為是乖乖女的女兒，居然是色情網站的主播，觀看直播的用戶可以付錢讓她脫衣服，4年前女兒憤然離家，是因為發現付錢看她裸體的客人竟然是自己的父親李銘順，整起劇情撲朔迷離。
記者羅凌筠／綜合報導
這部跨國製作《誰殺了她》主要描述一宗女高中生命案，讓完美家庭頓時破裂，也揭發了人性善惡，李銘順所飾演的父親為保名聲毀滅證據，母親宣萱一直認為家人就是她的一切，女兒過世後為引出凶手不惜以身試法，完全演活了一位母親失去女兒的痛。
金鐘視帝李銘順這次也改變戲路，飾演一位變態父親，原先美好家庭關係，直到女兒慘遭殺害後，開始產生了裂痕，對李銘順最大考驗的一場戲，就是看著直播主女兒DIY，劇情黑暗無比。
而温昇豪飾演牧師，但他卻認為自己身體裡住著魔鬼，温昇豪表示拍這檔戲在新加坡待了2個月，就是去年的3月到5月，他跟李銘順本來就很熟，所以對戲完全沒問題，他記得當時拍這部戲時，有段時間李銘順他在台灣拍，温昇豪在新加坡拍，直到李銘順回去拍攝才繼續合作，「我們還找時間一起打高爾夫球。」然後温昇豪跟宣萱是第1次合作，「她很nice，我們聊天聊得非常開心！」他們一直到現在都還有聯繫。
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