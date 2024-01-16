夏宇禾「暴瘦只剩38kg」走出Gino情傷！大方談舊愛：我願出席婚禮
女星夏宇禾與大13歲Gino（蔡東威）兩人在去年分手，結束長達6年的戀情，一度引發關注。今（16）日下午夏宇禾現身直播帶貨活動時，也大方分享目前狀態，怎料160公分的她，疑似因為情傷關係，瘦到現在大約只有38公斤，讓人十分憂心。不過夏宇禾幽默笑說，如果有機會的話，她願意出席Gino的婚禮，為對方獻上祝福。
記者詹鎰睿／綜合報導
談到是否因為Gino情傷而暴瘦？夏宇禾趕緊澄清，「是剛好流行像瘦子他們都有在做的7天斷食法」，從原本的46、47公斤掉到只剩38公斤，就連媽媽都不小心被她的皮包骨裸體給嚇到。
夏宇禾再次強調與Gino分手的真正原因，主要是兩人的生涯規劃不同。而被問到Gino日前被拍到有新歡一事，夏宇禾雖然不知情，但也大方回應，兩人從未交惡，只是現今比較少聯絡而已，目前還是可以約出來吃飯的關係。
有趣的是，夏宇禾還說，如果Gino邀請她參加婚禮，她願意出席。一旁的沈玉琳見狀趕緊平緩，「我建議不要啦！他如果會炸妳，他也會炸別人，所以就會有一桌前女友的。」夏宇禾則笑著自嘲，「不會啊！前幾個我其實都認識，有朋友的話，真的可以坐一桌。」
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