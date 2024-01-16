▲ 日本普利司通頂級SUV專用胎Alenza LX100 海外市場首發，完美呈現舒適性與靜謐性能

我是廣告 請繼續往下閱讀
專為頂級SUV開發之靜音技術 胎面磨損也能保持高度靜謐性能
為達到符合頂級SUV水準的舒適性與靜謐性，日本普利司通輪胎特別為其開發多項靜音技術使用，包含即使在輪胎磨損後也能持續抑制高頻噪音的「隱藏式噪音抑制溝槽設計」、可以實現更高層次靜肅性能的「3D噪音抑制溝槽」、輪胎內側專屬「3D降噪音設計」、減少載重後左右晃動程度的「SUV專用之胎邊結構設計」等多項先進科技運用，達到與裝載車輛相輔相成的出色寧靜度。Alenza LX100針對主流與高階SUV設計，尺寸涵蓋範圍從16吋到19吋，共有13種規格，包含215/65R16、225/65R17、225/60R18、235/55R18、225/55R19等規格，適合SUV市場的主流品牌與車型。
不僅是新世代靜音技術能有效提升靜謐性，Alenza LX100全新胎面設計亦可在胎面損耗達到60%時，持續保有出色寧靜度。日本普利司通亦同步優化其胎面膠之耐磨度及胎面厚度，並減少來自路面的路面回饋感受，進一步提升乘坐舒適品質。日本普利司通臺灣董事長石井聡人表示：「我們深知台灣SUV車主對於靜肅性與舒適性輪胎的高度需求，在繼日本發表Alenza LX100後，我們選定台灣作為海外首發地點，這不僅是日本普利司通對台灣車主的一份承諾，更是對台灣休旅車市場潛力的信心展現。」
寧靜、運動各有擅長 Alenza LX100與Alenza 001滿足不同消費需求
在Alenza LX100加入Alenza家族之後，將與Alenza 001組成強力組合。針對注重日常通勤與出行乘駕舒適性的車主，Alenza LX100身懷多項靜音技術運用，旨在發揮超越同級產品的靜音效果及乘坐舒適性；對於常駕車出遊與在意操控性能的車主，Alenza 001高剛性圓弧溝槽設計與3D M型溝槽花紋，著重於乾、濕地的操控與煞車性能。 Alenza LX100與001兩者於各自擅長領域的整體表現均屬強悍，讓台灣SUV消費者可依自身需求來進行挑選。Alenza LX100新品相關資訊請參見日本普利司通官網：https://lihi2.com/k5nug