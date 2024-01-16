日本新千歲機場飛機擦撞！國泰航空證實 飛港航班今不啟程
今（16）稍早北海道新千歲機場發生大韓航空與國泰航空兩架飛機相撞意外。對此，國泰航空證實，遭一架滑行中的大韓航空A330航機碰撞，當時機上無乘客與機組人員，旅客將分別於今明2日疏運。
記者許若茵／台北報導
近期日本飛安事件頻傳，綜合《NHK》、《HTB北海道新聞》與《TBS NEWS》等日媒報導，運營新千歲機場的北海道機場公司當地時間下午5時30分接獲消息，一架國泰航空班機與大韓航空班機，在北海道新千歲機場發生碰撞意外。
當地消防部門已經抵達現場，報導稱該架大韓航空有276名乘客、13名機組人員，共289人在班機上，而國泰航空班機則是正處於乘客登機前、停放在停機坪上的狀態，因此機上並無乘客，擦撞意外發生後目前沒有傷亡通報，現場初步調查也沒有漏油起火的狀況，不過機場消防車已經在一旁待命。
對此，國泰航空證實，今日旗下一架國泰航機，於札幌新千歲機場停泊時涉及一宗地面事故。當時國泰航機已停泊於飛機停機位，機上並無乘客及機組人員，遭一架「後推準備起飛」的大韓航空A330航機碰撞。
為此，國泰航空表示，由札幌前往香港的CX583航班將不會如期啟程。該航班的大多數乘客將會安排改搭國泰航空今天於札幌返回香港的另一航班，其餘乘客將於明天啟程。謹向受影響乘客致歉。