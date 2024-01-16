國會即戰力！民進黨黃捷正式加入湧言會運作

民進黨立委候選人黃捷本次接棒趙天麟參選，臨危受命最終拿成功守住立委席次，湧言會召集人暨立委王定宇、趙天麟今（16）日分別臉書貼出照片，照片為黃捷與多位湧言會黨公職合影，內容提及「歡迎黃捷加入這個大家庭！」對此趙天麟證實，近期謝票行程告一段落後，湧言會對黃提出邀請，今日決策會議也正式通過黃捷入會，將來在國會與王定宇、林楚茵一同團體作戰。
記者陳威叡／台北報導
原為無黨籍的黃捷去年8月申請加入民進黨，而其問政認真且自帶聲量，堪稱具有即戰力的黨內戰將。昔日面臨罷捷之際，新潮流綠委許智傑全力相挺，而當初入黨推薦人則為屬英系的高雄市長陳其邁，臨危受命參選立委承接湧言會趙天麟選區，與各派系保持等距友善關係，而今日傳出加入湧言會運作引發熱議。
對於國會即戰力加入運作，趙天麟表示，本次輔選黃捷兩人合作無間，選舉結果也非常亮眼，承接其超過9成選票，也達到自己參選的設定水位，近期謝票行程告一段落後，湧言會對黃提出邀請，往後一同團體作戰，今日決策會議也正式通過，將來國會學長姊帶學妹，包括王定宇、林楚茵與黃捷一同奮戰，
王定宇則說，大選過後，黃捷看到湧言會在高雄的團結，也看到趙天麟跟所有湧言會議員無私的奉獻跟輔選，覺得這個團體很可愛也很溫暖，所以選擇加入湧言會。
王定宇表示，對湧言會來說，有這種新生代的人才，網路聲量這麼高，又是剛當選的立委選擇加入湧言會，竭誠表示歡迎，今天也透過決策會議確認。一切都是為了高雄、為了台灣，希望讓年輕世代有更好的舞台去發揮。