高端合約公布爆出政府「超完美配合」！徐巧芯：8天闖關大賺40億
各界關注高端新冠肺炎疫苗採購合約相關內容，今（16）日疾管署下午召開記者會，公布與高端疫苗簽約內容；對此，台北市議員、新科立委徐巧芯點出，簽約日期在民國110年5月28日，當時高端還沒有取得疫苗製造許可，也未經公開審查，卻可以決定採購1劑疫苗的價格為881元；後續高端當時在8天之內連闖2關，通過EUA、傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意納入公費疫苗施打計畫，為的就是大賺國庫40億。
記者孫唯容／綜合報導
徐巧芯表示，仔細看合約，根本是高端跟政府打的一場「超完美配合」，簽約日期是民國110年5月28日，都不知道疫苗效果如何，就接受對方喊價。
徐巧芯說，契約載明「只要7月31日前可以取得許可就能履約」，還真的這麼巧，在八天內闖過兩關，在7月18日通過EUA、7月25日 衛福部宣布傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫。「當時不知道政府到底在急什麼，現在公開合約才知道，原來是政府為了讓高端成功履約，大賺國庫40億。」
徐巧芯直言，這也是為什麼在6月18日民進黨的立委全數在立院反對公開審查的原因，如果要公開審查，來不及在七月底闖關了，第一次見識到替廠商著想的公部門，把人民當成白老鼠的公部門，這種先射箭後畫靶的合約，政府跟高端的超完美配合，難怪選前不敢公開。