3307名大股東注意！金管會揪「藏鏡人」 持股申報門檻降至5%
為貫徹公司股權透明度，讓上市櫃公司「藏鏡人」更無所遁形，金管會今（16）日表示，已完成《證交所》修法，將股東持股由現行10%降到5%，預計5月10日正式上路，屆時初次取得上市櫃公司股份超過5%，就必須在10日內公告，之後每增減1%要在2天內申報，估計有3307位大股東受影響。
記者顏真真／台北報導
過去上市櫃公司出現經營權之爭，常見「市場派」在市場上悄悄買進公司持股，直到持股達10%才被發現，也讓持股偏低的「公司派」措手不及。因此，去年金管會參考美國、日本、韓國、新加坡，修正證交法，大量持股申報公告門檻從10%調降至5%，並自公布後1年、即2024年5月10日施行。
金管會因應這次修法，研擬「證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法」修正草案，並在今日正式公布。另外，包括勞保基金、國民年金保險基金、勞工職災保險基金積欠工資墊償基金、就業保險基金、農民退休基金、勞工退休基金、公務人員退撫基金等政府管理的退休及保險基金可豁免，即只要5月10日實施上路那一天要公告，之後每半年合併公告一次即可，不必一變動1%就要申報。
根據金管會證期局統計，目前持股在5%至10%之間的上市櫃公司大股東合計約有3307人，當中包括法人和自然人，必須在今年5月10日新法上路後的10日內要補申報和公告。
證期局也強調，下修大量持股申報公告門檻，主要希望能促進資訊揭露，達到真正公開透明，讓投資人了解機構法人背後持股結構，並透過持股變動判斷是否影響公司經營等。