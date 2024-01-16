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梵鐵板燒融入「辦桌」嚐和牛米糕、醉龍蝦　50樓Cafe老菜吃到飽

▲去年底正式開幕的梵Van東方流行鐵板燒大安店，是「梵」公館店之後的二店，以「重新定義鐵板燒體驗」為目標，這一季就融合辦桌文化，推出像和牛米糕搭佐和牛排此類菜式。（圖／記者葉盛耀攝）
▲去年底正式開幕的梵Van東方流行鐵板燒大安店，是「梵」公館店之後的二店，以「重新定義鐵板燒體驗」為目標，這一季就融合辦桌文化，推出像和牛米糕搭佐和牛排此類菜式。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

去年底正式開幕的梵Van東方流行鐵板燒大安店，是「梵」公館店之後的二店，梵Van以「重新定義鐵板燒體驗」為目標，將傳統鐵板燒解構，結合日本尋材之心、歐風擺盤之藝。而最新的大安店則翻玩更有趣的議題，結合了台灣根源料理文化「辦桌」，展現台北鐵板燒的嶄新風貌。新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」也推出「寶島新滋味」美食活動，囊括眷村菜、酒家菜，外加高檔的爐烤美國和牛肉、炙燒和牛握壽司等，即日起2月29日可嚐到。

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梵Van 東方流行鐵板燒是以日式鐵板燒作為基底，結合海內、海外當季食材，並搜羅專注於單一食材的職人、品牌。而此次將辦桌文化解構，師傅也強調，端上的「不是中式、不是台式」，而是存在每個賓客意識中「東方料理文化」的聯集。像是套餐中的首道菜餚，即是展現辦桌菜中的開胃拼盤「七仙女拼盤」，以結合煙燻花枝、豆薯、飛魚卵、五味醬的五味花枝，搭佐油炸過的鹹湯圓、小尺寸的龍蝦三明治，每樣菜都小口而細緻。

▲開胃小菜就是翻玩辦桌菜的首道拼盤，此為意象式的七仙女拼盤。（圖／記者葉盛耀攝）
▲開胃小菜就是翻玩辦桌菜的首道拼盤，此為意象式的七仙女拼盤。（圖／記者葉盛耀攝）
另外宴席桌上常見的醉蝦，這裡卻以龍蝦來演繹，「澳洲龍蝦水姑娘 當歸奶醬 紹興」這道菜選用俗稱水姑娘的澳洲龍蝦，於鐵板快速煎製，搭配調和以當歸、紹興、雞高湯、奶油製成的當歸奶醬、枸杞醬，解構傳統紹興醉蝦，又以龍蝦重新組合。

▲現煎的澳洲龍蝦以當歸、紹興、雞高湯、奶油，呈現辦桌菜「醉蝦」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現煎的澳洲龍蝦以當歸、紹興、雞高湯、奶油，呈現辦桌菜「醉蝦」。（圖／記者葉盛耀攝）
主菜是「A5和牛 和牛米糕 油封蒜茄醬」，重現宴席中常見的米糕此元素。通常米糕在辦桌文化中有「多子多孫」的吉祥意義，也賦予「填飽肚子」的關鍵功用，梵Van選用了辦桌中較少出現的牛肉料理來與米糕結合，嚴選鹿兒島南國黑牛，油花均勻，現煎出濃郁香氣，酥嫩又多汁。不僅如此，米糕還配上以和牛筋油製作成的和牛肉燥，以照燒風味的甘、甜、鹹、鮮，融貫上和牛的鮮香。

▲主菜是巧妙地將和牛肉燥米糕，結合上現煎和牛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲主菜是巧妙地將和牛肉燥米糕，結合上現煎和牛。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，鐵板燒常能吃到炒飯，這裡進階做成炒飯配羹湯，「黃金炒飯 水翅 五印醋」是以產量稀少的竹地雞蛋鐵板慢炒的黃金炒飯，之後又結合融合海鮮鮮美、醬香、醋香的經典紅燒羹，並點綴羹湯必備的香菜，品嚐時強烈建議添加五印醋，以淡酸帶出溫潤與唇齒留香的好滋味。而套餐最後的甜點，還有「潤餅 蜜芋頭 芋仔冰」，滿滿的懷舊好滋味，讓這套餐吃完之後還回味無窮。

▲將鐵板燒慣有的炒飯，結合辦桌菜的紅燒羹，一道菜有兩層次風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲將鐵板燒慣有的炒飯，結合辦桌菜的紅燒羹，一道菜有兩層次風味。（圖／記者葉盛耀攝）
懷舊風味也在Buffet出現，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」即日起至2月29日推出「寶島新滋味」活動，囊括時代變遷中融入台灣味的眷村菜、充滿昔日榮光的酒家菜，外加高檔的爐烤美國和牛肉、炙燒和牛握壽司、以及包含時令草莓在內的各式精美甜點。

此次「寶島新滋味」匯聚大江南北眷村菜，像是「紅燒獅子頭」，吸滿高湯精華、肉汁飽滿；「上海臘味菜飯」的肝腸、臘腸鹹香夠味，米粒帶有些微焦脆口感；「蹄花燒黃豆」則是原本好評菜色「滷豬腳」的進化版，加了黃豆滷煮入味，鹹香中迸發甘甜。其它像是香脆飽滿的陝西肉夾饃、和牛合菜戴帽、特製炸醬麵等也都是值得一嚐的眷村料理。

▲50樓Cafe推出寶島新滋味，將大江南北眷村菜一次端上桌，包含陝西肉夾饃(左起)、和牛合菜戴帽、蹄花燒豬腳、上海臘味菜飯、紅燒獅子頭等。（圖／50樓Cafe提供）
▲50樓Cafe推出寶島新滋味，將大江南北眷村菜一次端上桌，包含陝西肉夾饃、和牛合菜戴帽、蹄花燒豬腳、上海臘味菜飯、紅燒獅子頭等。（圖／50樓Cafe提供）
另也有源自日治時期的酒家菜或傳統台式辦桌菜，「魷魚螺肉蒜」包括煸炒後鮮香撲鼻的魷魚與蒜苗、螺肉三大要角，更倒入畫龍點睛的螺肉汁，帶出湯頭甘甜；「龍蝦沙拉三明治」將龍蝦沙拉與多種食材夾進抹滿美乃滋的吐司，裹粉炸至金黃，微甜微鹹，酥香飽滿。

▲還有老菜脯排骨酥湯(左起)、五柳枝魚、魷魚螺肉蒜、酥炸龍蝦三明治都是酒家菜與辦桌菜必吃菜色，此次在50樓Cafe都將吃得到。（圖／50樓Cafe提供）
▲還有老菜脯排骨酥湯(左起)、五柳枝魚、魷魚螺肉蒜、酥炸龍蝦三明治都是酒家菜與辦桌菜必吃菜色，此次在50樓Cafe都將吃得到。（圖／50樓Cafe提供）
除了各式台味料理，高檔異國風菜色也都有。日料區供應炙燒和牛握壽司，現切肉檯也有「爐烤美國和牛」，近9公斤的大塊和牛肉，用混合了黑椒、芥末與新鮮百里香、迷迭香等醃漬，再入烤爐約七分熟度出爐，牛肉切開切面紅潤且肉汁橫流，搭配經典的蘑菇醬或紅酒獵人醬入口，超級過癮。50樓Cafe自助餐廳平日午餐每人999元、晚餐1,099元，週末假日午餐1,099元、晚餐1,199元，皆須另加服務費。適逢春節連假、228紀念日等餐費皆有變動。

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