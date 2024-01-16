梵鐵板燒融入「辦桌」嚐和牛米糕、醉龍蝦　50樓Cafe老菜吃到飽

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另外宴席桌上常見的醉蝦，這裡卻以龍蝦來演繹，「澳洲龍蝦水姑娘 當歸奶醬 紹興」這道菜選用俗稱水姑娘的澳洲龍蝦，於鐵板快速煎製，搭配調和以當歸、紹興、雞高湯、奶油製成的當歸奶醬、枸杞醬，解構傳統紹興醉蝦，又以龍蝦重新組合。
主菜是「A5和牛 和牛米糕 油封蒜茄醬」，重現宴席中常見的米糕此元素。通常米糕在辦桌文化中有「多子多孫」的吉祥意義，也賦予「填飽肚子」的關鍵功用，梵Van選用了辦桌中較少出現的牛肉料理來與米糕結合，嚴選鹿兒島南國黑牛，油花均勻，現煎出濃郁香氣，酥嫩又多汁。不僅如此，米糕還配上以和牛筋油製作成的和牛肉燥，以照燒風味的甘、甜、鹹、鮮，融貫上和牛的鮮香。
另外，鐵板燒常能吃到炒飯，這裡進階做成炒飯配羹湯，「黃金炒飯 水翅 五印醋」是以產量稀少的竹地雞蛋鐵板慢炒的黃金炒飯，之後又結合融合海鮮鮮美、醬香、醋香的經典紅燒羹，並點綴羹湯必備的香菜，品嚐時強烈建議添加五印醋，以淡酸帶出溫潤與唇齒留香的好滋味。而套餐最後的甜點，還有「潤餅 蜜芋頭 芋仔冰」，滿滿的懷舊好滋味，讓這套餐吃完之後還回味無窮。
懷舊風味也在Buffet出現，新北最高的「50樓Cafe自助餐廳」即日起至2月29日推出「寶島新滋味」活動，囊括時代變遷中融入台灣味的眷村菜、充滿昔日榮光的酒家菜，外加高檔的爐烤美國和牛肉、炙燒和牛握壽司、以及包含時令草莓在內的各式精美甜點。
此次「寶島新滋味」匯聚大江南北眷村菜，像是「紅燒獅子頭」，吸滿高湯精華、肉汁飽滿；「上海臘味菜飯」的肝腸、臘腸鹹香夠味，米粒帶有些微焦脆口感；「蹄花燒黃豆」則是原本好評菜色「滷豬腳」的進化版，加了黃豆滷煮入味，鹹香中迸發甘甜。其它像是香脆飽滿的陝西肉夾饃、和牛合菜戴帽、特製炸醬麵等也都是值得一嚐的眷村料理。
另也有源自日治時期的酒家菜或傳統台式辦桌菜，「魷魚螺肉蒜」包括煸炒後鮮香撲鼻的魷魚與蒜苗、螺肉三大要角，更倒入畫龍點睛的螺肉汁，帶出湯頭甘甜；「龍蝦沙拉三明治」將龍蝦沙拉與多種食材夾進抹滿美乃滋的吐司，裹粉炸至金黃，微甜微鹹，酥香飽滿。
除了各式台味料理，高檔異國風菜色也都有。日料區供應炙燒和牛握壽司，現切肉檯也有「爐烤美國和牛」，近9公斤的大塊和牛肉，用混合了黑椒、芥末與新鮮百里香、迷迭香等醃漬，再入烤爐約七分熟度出爐，牛肉切開切面紅潤且肉汁橫流，搭配經典的蘑菇醬或紅酒獵人醬入口，超級過癮。50樓Cafe自助餐廳平日午餐每人999元、晚餐1,099元，週末假日午餐1,099元、晚餐1,199元，皆須另加服務費。適逢春節連假、228紀念日等餐費皆有變動。